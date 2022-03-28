عاجل .. وزيرة الاقتصاد الأوكرانية: 564.9 مليار دولار خسائر كييف من الحرب

قالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيرينكو، إن الحرب كلفت أوكرانيا حتى الآن 564.9 مليار دولار، بما يعادل نحو 429.3 مليار جنيه إسترليني من حيث الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وخسارة النمو الاقتصادي وعوامل أخرى.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية أن نحو ثمانية آلاف كيلومتر من الطرق و10 ملايين متر مربع من المساكن تضررت أو دُمرت نتيجة القتال في أوكرانيا وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.

الحرب الروسية على أوكرانيا بدأت 24 فبراير الماضي

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا، بسبب الحرب على أوكرانيا، فيما تجرى مفاوضات بين الجانبين لم تسفر عن نتائج حتى الوقت الحالي.

ومن المقرر بدء جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا اليوم في تركيا.