تراجع عالمي في القمح والذرة وفول الصويا اليوم.. تعرف على الأسعار

خسرت العقود الآجلة للقمح والذرة في بورصة شيكاغو للتجارة قوتها اليوم الاثنين، وانخفض عقد القمح بنسبة 2.45% إلى 10.65 دولارًا أمريكيًا للبوشل «27 كيلو» وانخفضت أسعار الذرة بنسبة 1.23% عند 7.44 دولار أمريكي للبوشل، كما انخفض سعر فول الصويا 0.7% إلى 16.98 دولار لكل 4 دولارات للبوشل.

مخاوف بشأن الإمدادات من منطقة البحر الأسود

وسبق أن قفز القمح إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق من الشهر الجاري، بسبب مخاوف بشأن الإمدادات من منطقة البحر الأسود بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، لكن السوق يتطلع إلى مصادر أخرى مثل الاتحاد الأوروبي والهند لتعويض بعض الإمدادات المفقودة من منطقة البحر الأسود.

وبدأت أسواق المنتجات الزراعية في استيعاب تأثير الصراع بين أوكرانيا وروسيا، وقد يلجأ المشترون إلى الهند للحصول على القمح مع استمرار أزمة إمدادات الحبوب في أوكرانيا وروسيا، بحسب تقرير لوكالة رويترز في وقت سابق، مشيراً إلى أن البيانات التنظيمية الصادرة يوم الجمعة أظهرت أن كبار المضاربين رفعوا صافي مراكز الشراء في العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو التجارية في الأسبوع المنتهي في 22 مارس الجاري.

الصين باعت 546015 طنا من القمح

وقال المركز الوطني لتجارة الحبوب في بيان اليوم الاثنين، إن الصين باعت 546015 طنا من القمح أو 98.41% من إجمالي العرض في مزاد لاحتياطيات الدولة يوم 23 مارس الجاري، وبحسب البيان، بلغ متوسط سعر بيع القمح 2884 يوانا «453.05 دولارا» للطن.

وقبل أسابيع، ارتفعت أسعار القمح على خلفية الحرب التي تشنها روسيا على جارتها أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، حيث يمثل البلدين قرابة ثُلث إمدادات العالم من القمح، وقد توقفت حركة إمداد القمح من أوكرانيا بسبب المعارك، في وقت يخشى المشترون تنفيذ عمليات شراء من روسيا بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على المعاملات التجارية معها، بحسب مذكرة بحثية سابقة لـ«ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس».