بشهادات تقدير ومبالغ مالية.. محافظ الجيزة يكرم الأمهات المثاليات

كرم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، 11 من الأمهات المثاليات الفائزات على مستوى المحافظة، اليوم الاثنين، حيث منح المحافظ الأمهات المثاليات شهادات التقدير ومبالغ مالية، تقديراً لتضحياتهن من أجل النهوض بأبنائهن وأفراد أسرهن.

محافظ الجيزة: المرأة المصرية رمز الصمود والعطاء والتضحية

وأكد محافظ الجيزة، في كلمة له خلال الاحتفالية، أن المرأة المصرية هي كلمة السر في جميع قصص البطولات والنجاح، ورمز الصمود والعطاء والتضحية، موجهاً التحية لكل أم ساعية لحياة كريمة بالعمل والتضحية والاجتهاد، ولكل أم عاملة أو مشاركة لزوجها، ولكل فتاة ناجحة.

«راشد»: تقدير غير مسبوق للمرأة المصرية في عهد السيسي

وأضاف محافظ الجيزة أن المرأة المصرية حظيت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقدير غير مسبوق على كافة المستويات، وأصبحت مُشَاركة المرأة المصرية بكل فئاتها في تنمية الوطن، من أولويات القيادة السياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر تمكينها في كافة المجالات.

قائمة أسماء الأمهات المثاليات المكرمات

ضمت قائمة أسماء الأمهات اللائي تم تكريمهن من قبل محافظ الجيزة، كلاً من:

- هدى محمد علي، الأم المثالية الأولى بحي شمال الجيزة.

- سيدة عبد الرحيم أحمد، أم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، الأم المثالية الأولى حي بولاق الدكرور.

- فريال أحمد أسعد، أم بديلة، الأم المثالية الأولى بحي شمال الجيزة.

- ناهد محمد محمود، الأم المثالية الحاصلة على المركز الثاني، حي شمال الجيزة.

- نجوى محمد أبو الوفا، الأم المثالية الحاصلة على المركز الثالث، مدينة 6 أكتوبر.

- هدى محمد يس، الأم المثالية الحاصلة على المركز الرابع، مركز أطفيح.

- سناء حسن محمود، الأم المثالية الحاصلة على المركز الخامس، حي الهرم.

- هناء أحمد حافظ، الأم المثالية الحاصلة على المركز السادس، حي الهرم.

- هالة فوزي محمد، الأم المثالية الحاصلة على المركز السابع، مدينة 6 أكتوبر.

- شريفة السيد السيد، الأم المثالية الحاصلة على المركز الثامن، حي بولاق الدكرور.

- ماجدة عبد البديع، الأم المثالية الحاصلة على المركز التاسع، حي الدقي.

كما كرم المحافظ عدداً من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة، منها جمعية «الأورمان»، وجمعية «الفتوح الإسلامية»، وجمعية «إرسم فرحة»، ومؤسسة «جنة الأشجار للتنمية».

شهد فعاليات التكريم كل من إبراهيم الشهابي، وهند عبد الحليم، نائبا محافظ الجيزة، واللواء علاء بدران، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد كمال، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة.