ضبط مكتب «كاستنج» وإنتاج فني بدون ترخيص في الجيزة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مكتب كاستنج وإنتاج فني بدون ترخيص، بحي العجوزة في محافظة الجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى السيدات، بإنشاء وإدارة مكتب كاستنج وإنتاج فني بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، لاستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية باستخدام معدات تصوير وأجهزة حاسب آلي مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً بالمخالفة للقانون.

ضبط مالكة مكتب الكاستنج

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف مقر المكتب، وأمكن ضبط مالكة المكتب وهي مقيمة بمحافظة القاهرة، وبالتفتيش في حضورها أمكن ضبط وحدة مونتاج تحتوي على 2 «هارد ديسك» محمل عليهما برامج وتطبيقات حاسب آلي مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، ومجموعة من الفيديوهات المصورة بدون إجازة رقابية لراغبي التمثيل، وكاميرا رقمية محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبي التمثيل.

بمواجهة المتهمة أقرت بأنها مالكة المكتب، وارتكابها المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.