توجيه هام من التعليم لـ«المديريات» عن اختيار لجان امتحانات الثانوية العامة

أصدرت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة للمديريات التعليمية، استعداداً لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2021 - 2022، التي من المقرر عقدها يوم 11 يونيو المقبل، واللجان المختارة لعقد الامتحانات لطلاب «نظامي، خدمات، منازل» بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية.

عدم إدراج المدارس الخاضعة للصيانة كمقار لامتحانات الثانوية

وقالت الإدارة العامة للامتحانات في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، بإخطار الوزارة باستمارات لجان المختارة لسير امتحان الثانوية العامة 2021-2022 بمحافظتكم معتمده ومختومه بخاتم شعار الجمهورية، بخطاب هيئة الأبنيه التعليمية الذي يفيد بعدم إدارج اللجان المختارة ضمن خطة الهيئة في أعمال الصيانه البسيطة أو الشاملة طوال فترة الامتحان وقبلها بفتره كافية.

كروكي هيئة الأبنية التعليمية للجان المختارة للثانوية

وطالبت الإدارة العامة للامتحانات في خطابها المرسل، بمحاضر المعاينة للجان المختارة لسير امتحان الثانوية العامة 2021-2022 بمحافظتكم معتمده ومختومه بخاتم شعار الجمهورية، «لجان أساسية واحتياطية»، وكروكي هيئة الأبنيه التعليمية للجان المختارة بمحافظتك معتمده ومختومة «لجان أساسية واحتياطية».

وطالبت إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالكروكي اليدوى للجان المختارة بمحافظتكم معتمدة ومختومة «لجان أساسية واحتياطية».

مواعيد امتحانات الثانوية والدبلومات والشهادة الإعدادية 2022

وتقدم «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التعليمية التي تقدمها للطلاب مواعيد امتحانات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/ 2022 وهي كالتالي:-

- انتهاء الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 9 يونيو 2022.

- عقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 7 مايو.

- عقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2022 يوم 11 يونيو.

- عقد الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية 2022 يوم 28 مايو.

- عقد الامتحانات العملية للدبلومات الفنية 2022 يوم11 يونيو.