الانتهاء من 367 مشروعا ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظة الغربية

أعلنت محافظة الغربية، الانتهاء من 367 مشروعا من المشروعات المخطط إنجازها تحت مظلة مبادرة حياة كريمة، جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات، بحضور نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، ومديري المديريات ورؤساء الشركات المنفذة.

وأكد «رحمي»، أن المحافظة ستنهي أعمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، التي تتم ضمن المشروع القومي حياة كريمة لتطوير الريف المصري قبل 30 يونيو المقبل.

إنجاز 308 مشروع في قرى حياة كريمة بالغربية

كما ناقش «رحمي» خلال الاجتماع، موقف تقدم الأعمال في 308 مشروعات جار العمل بها ضمن 1076 مشروعا، يجر تنفيذها داخل مبادرة حياة كريمة، إذ وصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 41% من خلال نهو 367 مشروعا في قطاعات مياه الشرب، الصرف الصحي، الغاز، الكهرباء، الاتصالات، التربية والتعليم، الري، الكباري، السكة الحديد والبريد.

تسليم 30 ماكينة خياطة لسيدات نهطاي ضمن مبادرة «مشغلي»

وأطلقت مبادرة «مشغلي» في إطار مبادرة حياة كريمة بمركز زفتى، بافتتاح مشغل نهطاي، وتسليم 30 ماكينة خياطة لسيدات وفتيات القرية، إذ تشمل المبادرة افتتاح أربع مشاغل للخياطة بقرى «فرسيس، ميت المخلص، تفهنا العزب ونهطاي»، على أن تضم 70 ماكينة، وافتتح مشغل نهطاي داخل مقر الوحدة المحلية، الذي يضم 10 ماكينات خياطة لفتيات القرية، إذ وجه المحافظ بتدريب وتشغيل الفتيات والسيدات بهدف تمكينهم لتنفيذ مشروعات خاصة بهم، من خلال الجهات الشريكة متمثلة في مديرية التضامن الاجتماعي، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وبرنامج مشروعك.

توفير 7916 فرصة عمل ضمن مبادرة حياة كريمة بالغربية

كما كشف محافظ الغربية، عن جهود حياة كريمة في محور التمكين الاقتصادي، مشيرا إلى أنه تم تدريب 169 ألف مواطن من أهالي زفتى مما ساهم في توفير 7916 فرصة عمل.