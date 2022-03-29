الخميس.. آخر موعد لاستيفاء بيانات لجان امتحانات الثانوية العامة 2022

أرسلت لجان النظام والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة، خطاباً مهما للمديريات التعليمية،«المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا - الأقصر- أسوان- الوادي الجديد- البحر الأحمر»، بشأن اللجان المختارة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021-2022، والمقرر أن يبدأ يوم 11 يونيو المقبل، طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي والمعتمد من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

31 مارس.. تسليم استمارات لجان الثانوية العامة واحتياجاتها

وأكدت لجان النظام والمراقبة على المديريات التعليمية في خطابها، في اختيار لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 بمراعاة ضرورة وجود تليفون أرضي بجميع اللجان التي تم اختيارها من قبل لتكون لجنة سير الامتحان الثانوية العامة هذا العام.

كما طالبت لجان النظام والمراقبة المديريات، بالموافاة بالمطلوب مع مندوب في موعد أقصاه الخميس 31 مارس الجاري مع مراعاة الالتزام بالموعد المحدد حرصا على الصالح العام.

تعليمات مهمة لاختيار لجان الثانوية العامة 2022

كما أصدرت اللجان عدة تعليمات للمديريات التعليمية الاستمارات المطلوبة أثناء تسليم استمارة لجان الثانوية العامة وهي كالتالي:-

- تقديم استمارات 303 إلى مقار للجان المختارة لسير امتحان الثانوية العامة 2022، بكل محافظة على أن تكون معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية «لجان أساسية ولجان احتياطية».

- صورة من إخطار الإدارة العامة للامتحانات باللجان المختارة والتعديلات التي تمت عليها والمبررات.

- صورة من إخطار الأمن باللجان المختارة لهذا العام 2021-2022 (لجان أساسية ولجان احتياطية) وموافقتها عليها.

- تقديم بيان بالمدارس الإعدادية بالإدارات التعليمية «اسم المدرسة - العنوان- رقم التليفون الأرضي- رقم مسلسل الإحصاء- الرقم التعريفي- الرقم الإلكتروني».

- بيان بمقار لجان سير امتحان الثانوية العامة 2021-2022 بمحافظتكم على أن يكون موضح فيها بيانات اللجنة.

- خطاب هيئة الأبنية التعليمية الذي يفيد بعدم إدارج اللجان المختارة ضمن خطة الهيئة في أعمال الصيانة البسيطة أو الشاملة طوال فترة الامتحان.

-كروكي هيئة الأبنية التعليمية للجان المختارة بمحافظتكم معتمدة ومختومة. ( لجان أساسية ولجان احتياطية).