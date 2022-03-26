وظائف خالية بمرتب يصل إلى 10 آلاف من الشباب والرياضة.. اعرف التفاصيل

أعلنت مبادرة «توظيف مصر» التابعة لوزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن حاجتها لعدد من الوظائف الخالية في عدد من الشركات المختلفة، لجميع المؤهلات المختلفة وبمرتبات عالية، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وأوضحت المبادرة في إعلانها عن الوظائف الخالية تفاصيلها الكاملة والتي أعلنت عنها تلك الشركات أيضا، وتوضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف الخالية، والتي جاءت كالتالي:

وظائف شركة أشياء

تنظم شركة أشياء اليوم المفتوح للتوظيف ليكون يوم السبت الموافق 26 مارس، ليبدأ في تمام الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 6 مساء، على العنوان 20 شارع تاج الدين السبكي أرض الجولف مصر الجديدة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- مدير فروع أو Operation Manager، يجب أن يكون لديه خبرة من 2 سنة إلى 5 سنوات، ويكون الحد الأقصى للسن 40 عاما.

- مسؤول تسويق أو Marketing Specialist، يجب أن يكون لديه خبرة أو بدون خبرة، كما يجب أن يكون الحد الأقصى للسن 30 عاما.

- مسؤولو بيع داخل الفروع أو Sales Representatives(indoor)، يكون لديه خبرة أو بدون خبرة، ويكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون لمدير فروع في الخصوص وشبرا ومحافظة الإسماعيلية)، ولمسؤول تسويق تكون في مدينة نصر، ولمسؤولي بيع داخل الفروع في الخصوص وشبرا ومحافظة الإسماعيلية.

- أن يكون حاصل على مؤهل عال.

- أن يكون مستواه جيدا في اللغة الإنجليزية.

- الوظائف المتاحة للذكور والإناث لوظيفة مسؤولي بيع داخل الفروع.

المميزات والحقوق

- يتم تحديد الراتب حسب كل وظيفة والخبرة من 3000 إلى 7000 جنيه.

- عدد ساعات العمل حسب كل وظيفة من 8 إلى 12 ساعة.

- عدد يوم إجازة فى الأسبوع.

- توفر الشركة للعاملين تأمينا طبيا واجتماعيا.

وظائف شركة فاتورة

وتنظم شركة فاتورة يوما مفتوحا للتوظيف يوم الثلاثاء الموافق 29 ماري، ليبدأ الساعة 11 صباحا ويستمر حتى 3 مساء، بعنوان 25 طريق مصر حلوان الزراعي - برج الزيني - الدور 14 - المعادي، وأقرب محطة مترو المعادي، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في القاهرة والجيزة والقليوبية.

- الوظائف المتاحة للذكور والإناث.

- الحد الأقصى للسن 40 عاما.

- لا يشترط خبرة لوظيفة المندوب.

- يشترط وجود 7 سنوات خبرة لوظيفة المشرف.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين راتب المندوب 6000 جنيه.

- تمنح الشركة لوظيفة المشرف راتب يبدأ من 10000جنيه.

وظائف شركة فوري بلس للخدمات البنكية

أعلنت شركة فوري بلس للخدمات البنكية عن حاجتها لعدد من الوظائف الخالية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- فني كهرباء، يقوم بصيانة أعمال الكهرباء بالفروع.

2- فني دهان، يقوم بصيانة أعمال النقاشة بالفروع.

3- فني تبريد وتكييف، يقوم بصيانة التكييفات بالفروع.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في بني سويف وأسوان والغردقة.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل متوسط.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة عام واحد على الأقل.

- أن يكون الموقف من التجنيد واضح للذكور.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين راتبا مجزيا بالإضافة إلى البدلات.

- عدد ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات يومية.

- تمنح الشركة للعاملين عدد 2 يوم إجازة فى الأسبوع.