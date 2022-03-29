القنوات الناقلة لمسلسل «مكتوب عليا» في دراما رمضان 2022

أيام قليلة تفصلنا عن بداية الموسم الرمضاني القادم 2022، الذي يخوضه الفنان أكرم حسني من خلال بطولة مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان «مكتوب عليا»، بعد غيابه العام الماضي عن الدراما الرمضانية منذ آخر أعماله مسلسل «رجالة البيت» مع الفنان أحمد فهمي.

القنوات الناقله لمسلسل مكتوب عليا

حيث يبحث قطاع كبير من الجمهور عن القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان، إذ يعرض مسلسل مكتوب عليا بشكل حصري على شاشة قناة dmc، فضلا عن عرضه عبر منصة Watch It الإلكترونية.

أحداث مسلسل مكتوب عليا

تدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار اجتماعي كوميدي حول عائلة جلجل، ويجسد أكرم حسني خلال أحداث العمل دور مدرس موسيقى يتعرض للسحر على يد أحد الأشخاص الفقراء، ويجد جسده مكتوب عليه ما يحدث له، في مفارقات كوميدية مع أفراد عائلته، حتى يجد في النهاية أنه مكتوب عليه قتله، ليدخل بعدها في صراعات كوميدية مع أحد رجال الأعمال يدعى بدوي ويجسد دوره الفنان عمرو عبد الجليل.

نجوم مسلسل مكتوب عليا

ويضم مسلسل «مكتوب عليا» عدد كبير من النجوم، وهم: أكرم حسني، هنادي مهنا، أيتن عامر، هلا رشدي، حنان سليمان، عمرو عبدالجليل، عزة لبيب، محمود السيسي، إسماعيل فرغلي، محمد طعيمة، وغيرهم من الفنانين والمسلسل تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

خالد الحلفاوي: مسلسل مكتوب عليا يدعو إلى التأمل

وأشار خالد الحلفاوي خلال بيان صحفي سابق أن مسلسل مكتوب عليا يقدم كوميديا مختلفة تدعو المتفرجين إلى التأمل، كما يحتوي على قصة جيدة سوف تجذب انتباه المشاهدين إليها.