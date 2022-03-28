انخفاض سعر الزيت في معرض «أهلا رمضان».. أقل جنيه من سعره التمويني

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، ضخ آلاف الأطنان من سلعة الزيت ومنتجات الشركة في معارض «أهلا رمضان» بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، لتخفيف العبء عن المواطنين، فضلا عن منح المواطن الحرية في شراء ما يرغب من كميات دون حد أقصى.

أسعار الزيت في معرض أهلا رمضان

من جانبه، قال المهندس أحمد عبد الوهاب، رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، إن الشركة قررت ضخ الزيت بسعر مخفض للمواطنين عن السعر الموجود في السوق، مشيرا إلى أن أسعار الزيت في معرض أهلا رمضان تشمل الآتي:

** سعر زجاجة الزيت الخليط «كوكي» 900 ملي بـ 24.5 جنيه بدلا من 28 جنيه.

** سعر زجاجة الزيت عباد الشمس «بونو» 900 ملي بـ 26 جنيه بدلا من 29 جنيه.

** سعر زجاجة زيت بذرة القطن «الكرنك» بـ 26 جنيه بدلا من 30 جنيه.

«قها» تهدف لتحقيق إيرادات 4 مليار جنيه في 2022

وأوضح المهندس أحمد عبد الوهاب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن شركة الإسكندرية للزيوت والصابون إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، تهدف هذا العام لتحقيق إيرادات 4 مليار جنيه، منوها أن الشركة تشارك بمنتجاتها في معارض "أهلا رمضان" في المعرض الرئيسي المقام في مدينة نصر، وأيضا في فرع معرض أهلا رمضان في الإسكندرية وفي كفر الشيخ.

وكشف «عبد الوهاب»، أن الحرية في شراء الكميات متاحة فقط للمواطن للاستهلاك، وغير متاحة للتجار بغرض البيع، قائلا: «ممنوع على التجار شراء كراتين الزيت من المعرض حتى لا يتم بيعها للمواطنين بأزيد من سعرها».

ونوه المهندس أحمد عبد الوهاب، أن شركة الإسكندرية للزيوت والصابون تساهم في إنتاج الزيت التمويني بإنتاج 15 طن شهريا من حجم الزجاجة 1 لتر والتي تباع على بطاقة التموين بـ25 جنيه، وأيضا الزجاجة 800 مللي والتي تباع على البطاقة بـ20 جنيه، فضلا عن إنتاج المنتجات الحرة مثل زيت خليط «كوكي» والذي تم تخفيض سعره من 28 الى 24 جنيه ونصف، وأيضا باقي منتجات الشركة من المنظفات بأنواعها البودرة والسائلة والصابون بانواعه والمطهرات ومعطرات الجو.