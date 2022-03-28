«التموين» تكشف أسعار الزيت والأرز في منافذها.. «كيلو اللحمة بـ80 جنيها»

قال الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن المواطن المصري يشعر حاليًا بتوافر السلع، وأن أحد المعارض في فيصل يشهد إقبالًا كبيرً جدًا من المواطنين، وتستمر الشوادر والمنافذ طوال العام وليس في شهر رمضان الكريم فقط، في ظل حرص القيادة السياسية على توفير السلع للمواطنين.

سعر اللحم والزيت

وأضاف «خليل»، في مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مساء اليوم الأحد، على فضائية «المحور»، ويقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، أن اللحوم البرازيلي متوفرة الكيلو بـ80 جنيهًا فقط، وسعر الزيت 24 جنيها للتر والأزر بـ 8.5 في المعرض، وكيس السكر بـ 9.5 جنيها فقط، كما أن كرتونة البيض بـ 48 جنيهًا فقط في المعارض.

إنشاء 500 مخزن للسلع الاستهلاكية في مختلف المحافظات

وأوضح رئيس قطاع التجارة بالتموين، إنه تم إنشاء 500 مخزن في مختلف المحافظات وتتسع لسعة تخزينية تستمر لـ6 شهور، ومُميكنة فوريًا، إذ يتم إعادة مكان السلع عندما تنتهي، مؤكدًا أن هناك قاعدة بيانات عريضة للمصانع والشركات ومختلف الأماكن، وتتاح البيانات لمختلف الوزارات وتنسيق فيما بينها، لافتًا إلى أن هناك اكتفاء ذاتيًا من الدواجن والسكر، وسط تنسيق بين وزارة الزراعة والدفاع والداخلية والتموين.

إقامة معارض أهلا رمضان

وعمدت الدولة المصرية على إقامة معارض «أهلا رمضان» قبل أيام من بداية شهر رمضان الكريم، لأول مرة من أجل تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.