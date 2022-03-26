أسعار كرتونة رمضان في معرض أهلا رمضان 2022 بمحافظة القليوبية

قبل نحو أسبوع من حلول شهر رمضان المبارك، يبحث الكثير من أبناء محافظة القليوبية، عن أسعار كرتونة رمضان في معرض أهلا رمضان 2022، في ظل انتشار المعارض التي تبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة، على مستوى المحافظة، خاصة في بنها وشبرا وطوخ والقناطر وكفر شكر والخانكة، وتتراوح أسعار الكرتونة الواحدة من 75 جنيها إلى 300 جنيه، حسب محتوياتها وكمية المواد الغذائية بها، ومتاح أيضا الكرتونة العائلية الكامله التي تكفي عائلة طوال الشهر، بسعر 750 جنيها.

وتستعرض «الوطن» أسعار كرتونة رمضان في معرض أهلا رمضان 2022 في محافظة القليوبية.

أسعار كرتونة رمضان في معرض أهلا رمضان 2022

وتختلف أسعار كرتونة رمضان في معرض أهلا رمضان 2022 في القليوبية، وفقا لحجم ومكونات الكرتونة، كالتالي:

كرتونة رمضان بسعر 75 جنيها: تضم كيلو أرز وكيلو سكر وكيلو مكرونة وصلصلة وباكو شاي صغير وزجاجة زيت 800 مللي جرام وعبوة تمر 600 جرام وكيس سمن 350 جراما.

كرتونة رمضان بـ100 جنيه: أرز وسكر وزيت وسمن ومكرونة وشاي وفول تدميس وصلصة وفاصوليا وبلح خشاف بأوزان تتراوح بين 500 جرام إلى كيلو، لكل سلعة.

كرتونة رمضان بسعر 150 جنيها: 2 كيلو أرز وكيلو سكر وكيلو مكرونة وربع كيلو شاي وملح 300 جرام وبلح خشاف كيلو وزيت 700 مللي وسمن 650 جراما وفول تدميس 500 جرام وعدس أصفر 500 جرام وعبوة صلصة.

مكونات كرتونة رمضان العائلية

وتتكون كرتونة رمضان العائلية، من مواد غذائية تكفي أسرة من 5 أفراد خلال الشهر، ويصل سعرها إلى 750 جنيها، وبها 5 كيلو أرز، و8 أكياس مكرونة، و3 أكياس سكر، وعبوة سمن، و3 زجاجات زيت، و3 عبوات صلصة، و2 كيلو بلح، وكيلو فول تدميس و3 دجاجات مجمدة يتراوح وزن الواحدة بين كيلو وكيلو 300 جرام، بجانب كميات من الزبيب والياميش والسوداني.