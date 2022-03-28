عاجل.. نقل عبدالرحمن أبو زهرة إلى مستشفى آخر بعد تدهور صحته

كشفت سحر أبو زهرة تطورات الحالة الصحية لوالدها الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، مؤكّدة أنَّه تمّ نقله إلى مستشفى الجلاء العسكري عبر سارة إسعاف مجهزة، بعد تدهور حالته الصحية بشكل أكبر خلال الساعات الماضية بسبب الإهمال الطبي الذي عانى منه خلال تواجده بالمستشفى السابق.

تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

وقالت سحر أبو زهرة في تصريح خاص لـ«الوطن» إنَّ والدها عانى الفترة الماضية من إهمال طبي كبير مما سبب له بكيتريا في المعدة، مبينة أنَّه لا يستطيع تناول الطعام أو الشراب وأنه يعتمد على المحاليل الطبية والخراطيم بشكل أكبر.

وكان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تعرّض لأزمة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في الدقي الخميس الماضي، وكشف الموسيقار أحمد أبو زهرة نجل الفنان، أنَّه كان يتواجد في العناية المركزة وأن حالته داخل المستشفى تسوء بشكل أكبر، قائلًا: «كان داخل المستشفى حالته أحسن من كدة، لكن للأسف حالته تسوء مع الوقت»، مشيرًا إلى أنَّه لم يعاينه أي دكتور كبير منذ دخوله إلى العناية ليطمأنهم على حالته الصحية.

الظهور الأخير للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

وكان الظهور الأخير للفنان عبدالرحمن أبو زهرة قبل دخوله إلى المستشفى في حفل زفاف حفيدته سارة صبري، والذي تصدّر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهر وهو يرقص معها بالعصا مرتديًا بدلة بيضاء، وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من المتابعين على السوشيال ميديا.