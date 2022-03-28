أهم 7 قرارات في الجلسة 584 لمجلس جامعة المنصورة

عقد مجلس جامعة المنصورة اجتماع جلسته رقم 584 اليوم الاثنين، بتاريخ 28 مارس 2022، برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، وناقش المجلس العديد من الموضوعات الهامة التي تهم العملية التعليمية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، واتخذ 7 قرارات هامة، منها موافقة المجلس على ترقية 6 أعضاء هيئة تدريس لدرجة أستاذ، وترقية 14 عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ مساعد، وتعيين عدد 12 عضو هيئة تدريس بوظيفة مدرس.

الموافقة على برنامج تكنولوجيا إنتاج وتداول وتصدير ثمار الفاكهة

ووافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية لبرنامج تكنولوجيا إنتاج وتداول وتصدير ثمار الفاكهة، برنامج نوعي، بنظام الساعات المعتمدة في كلية الزراعة، وتم إحاطة المجلس علماً بموافقة رئيس جامعة المنصورة على معاملة عدد 3 مواطنين من الجنسيات العربية، وهم مواطن يمني الجنسية، ومواطن سوداني الجنسية، ومواطن سوري الجنسية، المعاملة المقررة للمصريين في عملية زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي.

واعتمد المجلس لائحة وحدة دعم البحث العلمي (Research Support Unit) بكلية الهندسة، وتمت والموافقة على تحويل مجلة المنصورة للعلوم (Mansoura Journal Of Science) إلى مجلة علمية دورية محكمة بفروعها الخمسة، من مجلة ورقية إلى مجلة إلكترونية.

إنشاء وحدة القياس والتقويم بكلية التجارة

وجرى إحاطة مجلس الجامعة علماً بتوقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة وجمعية رسالة للأعمال الخيرية في محافظة الدقهلية، بهدف تنظيم برامج تدريبية متنوعة لتحقيق التدريب التحويلي للطلاب والخريجين على العديد من الدورات التدريبية للتأهيل لسوق العمل، كما وافق المجلس على إنشاء وحدة القياس والتقويم بكلية التجارة، بحيث تكون تابعة لمركز القياس والتقويم بالجامعة، كما تم اعتماد اللائحة الداخلية والتنفيذية للوحدة.