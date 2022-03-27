احتفالية المستشفيات والمراكز الطبية جامعة المنصورة باليوبيل الذهبي

نظم قطاع المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة جامعة المنصورة اليوم الأحد، الموافق 27 مارس احتفالية اليوبيل الذهبي للجامعة تحت شعار «تاريخ عريق ومستقبل واعد» بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة، بحضور كل من الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة لمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، ووكلاء الكلية، الدكتور محمد حجازي، المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة جامعة المنصورة، مديري المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة الحاليين والسابقين ونوابهم ورؤساء الأقسام بها، أسامة موسى أمين عام جامعة المنصورة وأمناء الجامعة المساعدين، وقدم الحفل الإعلامي، ومصطفى المنشاوي وتم عرض فيديو تسجيلي عن قطاع مستشفيات جامعة المنصورة.

عبد الباسط: مركز الكلي قبلة الباحثين والمرضى

وقال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن الاحتفال باليوبيل الذهبي لجامعة المنصورة من خلال تنظيم فعاليات تحقق رؤية مصر 2030، ويتم خلالها تكريم من بذلوا أقصى جهدهم للارتقاء بالجامعة منذ إنشائها.

وأضاف «عبد الباسط»، في بيان صحفي، أن هذه الاحتفالية تأتى في سياق الاحتفال باليوبيل الذهبي للجامعة لأن من أهم العلاقات الفارقة في تاريخها إنشاء كلية الطب عام 1962 كفرع لجامعة القاهرة قبل إنشاء جامعة المنصورة عام 1972م، وإنشاء مركز جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة عام 1983 الذى أصبح قبلة الباحثين والمرضى من مختلف الدول العربية والأفريقية ودول الشرق الأوسط، وشكل نواه إنشاء باقي المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالجامعة.

وأثنى على دعم الدولة والمجتمع المدني لجامعة المنصورة حتى وصلت لمكانة مرموقة عالميًا وإقليميا ومحليا.

شومة : ريادة طب المنصورة محليا في مجال الخدمة الطبية

واكد الدكتور أشرف شومة، أن كلية الطب نواة جامعة المنصورة وأرسى قواعدها الراحل الدكتور إبراهيم أبو النجا الذى خلفه تلامذته الذين حافظوا على مكانتها المميزة، وأثنى على جهد كل عمداء كلية الطب ومديري العاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة والعاملين بها في الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة وبالبحث العلمي، مما ساهم في ريادة كلية الطب جامعة المنصورة محليًا في مجال الخدمة الطبية، والنشر الدولي والاستشهاد المرجعي واحتلالها مكانة مميزة عالميًا في هذه المجالات.

وثمن الدكتور محمد حجازي، جهود الرعيل الأول للمساهمين في إنشاء مستشفى جامعة المنصورة الرئيسي عام ١٩٤٧ التي انضمت لوزارة التعليم العالي عام 1968 وفى إنشاء باقي المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالجامعة ونوه بأن مستشفيات الجامعة ومراكزها المتخصصة تضم 3616 سرير منهم 297 سرير عناية مركزة و74 غرفة عمليات.

وأعلن عن افتتاح المراكز الطبية الثلاث «جراحة العظام، النساء والتوليد، طب وجراحة المخ والأعصاب»، في يوليو المقبل وقرب الانتهاء من مبنى زراعة الكبد وملحق مستشفى الباطنة التخصصي وملحق مركز الأورام.

وأضاف أن جامعة المنصورة، تصدرت الجامعات المصرية من حيث القضاء على قوائم الانتظار والمشاركة في القوافل الطبية ودعم المبادرات الوطنية.

ويرى أن تميز الخدمة الطبية بجامعة المنصورة يرجع إلى دعم الدولة والمجتمع المدني لها وتفاني كل العاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية بالجامعة في بذل أقصى جهد.

وشدد على أهمية دراسة النمو السكاني حتى عام 2050 لمعرفة ما يحتاجه هذا النمو من تطوير الإمكانيات الطبية المقدمة للمواطنين خلال السنوات القادمة.

وكرم كل من الدكتور أشرف عبد الباسط والدكتور أشرف طارق حافظ والدكتور أشرف شومة والدكتور محمد حجازي عمداء كلية الطب السابقين ومديري المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة الحاليين والسابقين.