وزير الخارجية: علاقتنا مع قطر تضامن وصداقة نتطلع لاستمرارها

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن العلاقات المصرية القطرية علاقات أخوة وتضامن وعمل مشترك، لتحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين، «إحنا ما يربطنا علاقات صداقة وتعاون نتطلع إلى استمرارها»، وذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

نبحث إيجاد فرص التعاون في كل المجالات

أضاف «شكري»، أنهما تناولا سويًا جلسه مباحثات منفردة، وجلسه موسعة مع الوفود، جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين فيها، وكيفية تفعيلها والارتقاء بها، والعمل على إيجاد فرص التعاون في كل المجالات، سواء التعاون الثقافي أو السياسي، «إن شاء الله يكون كل ذلك مفعل طبقا لما اتفقنا عليه».

تشكيل لجنة لبحث سبل التعاون بين البلدين

وأشار وزير الخارجية، إلى أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة يترأسها وزيري خارجية البلدين، تشمل كل موضوعات التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين.