وزير الخارجية الإماراتي يشكر مصر: رائدة السلام على مدار 43 عاما

قال وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان إنَّ القمة المشتركة اليوم بين وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين وأمريكا وإسرائيل هي لحظة تاريخية بامتياز، مضيفًا أنَّه على مدار 43 عامًا مضت كانت هناك علاقات يسودها السلام بين مصر وإسرائيل، إذ تعملان معًا لمواجهة كل التحديات لعقود طويلة.

«آل نهيان»: على مدار 43 عامًا كانت هناك علاقات يسودها السلام بين مصر وإسرائيل

وتابع «آل نهيان»، خلال كلمته في القمة المشتركة أنَّ «الأجيال الفلسطينية والإسرائيلية تعيش معًا، ونحن هنا لتحقيق مستقبل بنّاء من أجل أطفالنا، نحن هنا اليوم من أجل بناء علاقات أقوى، إذ إنَّه خلال فترة العام والنصف السابقة كانت هناك علاقات مشتركة، وكان هنالك عدد كبير من السياح الإسرائيليين يزورون دبي والإمارات العربية المتحدة».

«آل نهيان»: نحن هنا نحاول تجاوز الكراهية وتحقيق مستقبل بنّاء لأطفالنا

وأضاف وزير الخارجية الإماراتي: «نحاول تجاوز الأزمات والكراهية والحقد والضغينة، وهذا يهمنا جميعًا، نحن نحقق الأفضل في مستوى العديد من العلاقات، ومصر كانت رائدة وقائدة على مدار 43 عامًا مضت فأشكر لكم الدور المصري، وتلك الخطوات الجادة والمهمة في تحقيق السلام، وأشكر وزير الخارجية الأمريكي لتحقيق تلك السبل، إذ نجتمع هنا من أجل فعل المزيد لصالح منطقة مزدهرة ومستقرة».