سعر طن الحديد اليوم في مصر.. يبدأ من 18 ألف جنيه

سجلت أسعار الحديد استقرار اليوم بعد أن سجلت الأسعار عدم استقرار في الآونة المختلفة ما بين ارتفاع وانخفاض، في تبعيات الحرب الأوكرانية الروسية إذ تستورد مصر 60% من المواد الخام والخردة من الخارج، وخاصة خام البليت، وجاءت أوكرانية في مقدمة الدول المصدرة للبليت وفق الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية.

وأوضح رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، في حديثه لـ«الوطن»، أن ثُلث واردات مصر من البليت تكون من دولة أوكرنيا مما يؤثر على أسعار الحديد.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر طن الحديد اليوم الموافق 28 مارس الحالي من مختلف الشركات، وذلك على النحو التالي:

سعر طن الحديد اليوم

يباع حديد عز بسعر يتراوح بين 18500 جنيه و19000 جنيه.

يباع حديد بشاي بسعر يتراوح بين 18400 جنيه و19000 جنيه.

يباع حديد الكومي بسعر يتراوح بين 18000 جنيه و18600 جنيه.

يباع حديد المعادي بسعر يتراوح بين 18000 جنيه و18600 جنيه.

يباع حديد العشري بسعر يتراوح بين 18000 جنيه و18600 جنيه.

يباع حديد مصر ستيل بسعر يتراوح بين 18000 جنيه و18600 جنيه.

يباع حديد المراكبي بسعر 18350 جنيها.

يباع حديد سرحان بسعر 18350 جنيها.

يباع حديد العتال بسعر 18400 جنيه.

يباع حديد عطيه بسعر 18350 جنيها.

يباع حديد المصريين بسعر 18650 جنيها.

ويباع سعر طن الحديد في مصر بهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنا، وبشروط أن يتم السداد نقدي أو قصير الأجل، وليست لها علاقة بأسعار بيع المصانع إذ إنّها ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة تكلفة النقل وغير شاملة مصروفات الإكرامية والتعتيق.