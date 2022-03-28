أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 28-3-2022 في مصر: مفيش زيادة

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 28-3-2022، هدوءا في كافة المحافظات، ليستقر سعر الطن عند نفس المستويات دون زيادة، عن أمس الأحد، الذي شهد فيه سعر طن الأسمنت تراجعا بقيمة 10 جنيهات، بعد إعادة الشركات تقييم أسعار مواد البناء بالأسواق المحلية، وتعاني أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة الماضية من الارتفاع، إلا أن السوق يشهد حاليا ركودا في حركة البيع والشراء.

أسعار الحديد والأسمنت

سجل سعر طن الحديد، اليوم، استقرارا سعريا دون زيادة، وفق آخر سعر أعلنته شركات الحديد بداية شهر مارس الجاري، في كل المحافظات وجاءت أسعار الحديد كالتالي:

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- حديد عز بسعر 18 ألفا و500 جنيه.

- حديد بشاي بسعر 18 ألفا و400 جنيه.

- سجل سعر حديد المراكبي وسرحان 18 ألفا و350 جنيها.

- حديد الكومي بسعر 14 ألفا و900 جنيه.

- حديد المعادي ومصر والعشري بسعر 18 ألف جنيه.

فيما سجلت أسعار الأسمنت اليوم، استقرارا في سعر الطن، وجاءت الأسعار كالتالي:

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» وأسمنت المعلم ووادي النيل بسعر 1350 جنيها.

- أسمنت المخصوص 1370 جنيها.

- أسمنت سيناء 42.5 بسعر 1470 جنيها.

- سجل سعر أسمنت حلوان 1380 جنيها.

- أسمنت السويدي 1430 جنيها.

- أسمنت المسلة والعسكري 1340 جنيها.

أسعار مواد البناء

وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية، سجل سعر طن المواد المواد الخام التالي:

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- سعر الخردة: 655 دولارا لكل طن.

- سعر خام الحديد: 150.5 دولار لكل طن.

- مربعات الصلب «البيليت» بسعر: 850 دولارا لكل طن.

- سعر حديد التسليح: 960 دولارا لكل طن.

- سعر لفائف الأسلاك: 850 دولارا لكل طن.