التعليم: اختبارات الطلاب العائدين من أوكرانيا مستمرة حتى «الأربعاء»

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، إنه جرى العمل بتوجيهات الرئيس السيسي منذ بداية أزمة أوكرانيا وروسيا لدراسة الأمر والاستعداد لأي سيناريوهات محتملة بشكل مبكر، لافتا إلى أنه تشكلت لجنة من المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع إدارة التنسيق واتخذت عدة قرارات ورفعتها لمجلس الوزراء ووافق عليها.

وأوضح «عبد الغفار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية «صدى البلد» أن قرارات لجنة إدارة الأزمة تضمنت وضع الضوابط الخاصة بقواعد التحويل لطلابنا المصريين في أوكرانيا، لافتا إلى أن الضوابط تضمنت دراسة المواد المؤهلة للتخصص في مرحلة الثانوية العامة وخاصة للقطاعين الطبي والهندسي.

اختبارات طلاب الطب في القاهرة والهندسة في عين شمس

وأشار «عبد الغفار» إلى أن جامعة عين شمس تختبر الطلاب الراغبين في التحويل لكليات الهندسة، وجامعة القاهرة تختبر الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات الطب والصيدلة، لافتا إلى أن من يحقق الضوابط يمكنه الدخول للامتحانات التي بدأت اليوم وتستمر حتى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للانتهاء من تقييم الطلاب وتوزيعهم على الجامعات الأهلية والخاصة.

وأضاف «عبد الغفار» أنه باختلاف اللوائح الدراسية بالكليات والجامعات في مصر تقرر عقد امتحان للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا لمعرفة مستواهم الدراسي ومن ثم ترشيحهم للفرقة الدراسية المناسبة، «ممكن طالب يبقي في الفرقة الرابعة في أوكرانيا ولما امتحن هنا درجاته أكدت أنه هيدخل الفرقة التانية، يبقي هيدخل الفرقة التانية دون الالتزام بفرقته الدراسية في أوكرانيا» مشيرا إلى أن تعليمات الدولة المصرية واضحة بشأن رعاية طلابها ودعمهم في وقت الأزمة.

موقف الطلاب غير المجتازين لامتحانات القبول بالطب والهندسة

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزراة تقدم الدعم للطلاب ولكن وفقا للضوابط والقوانين التي لا يمكن التغاضي عنها أو مخالفتها، فلا يمكن أن يدخل طالب لعام دراسي وهو غير مؤهل له، لافتا إلى أنه بعد نجاح الطالب في امتحان الإجازة يتوجه لجامعة من الجامعات الخاصة أو الأهلية لتقبله طبقا لنتيجة امتحانه، موضحا أن الطالب الذي لم يوفق في امتحان الاجتياز يعود لاستكمال دراسته في أوكرانيا أون لاين أو يبحث عن جامعة أخرى تناسب درجاته في الثانوية العامة عام الحصول عليها «لو طالب مجموعة كان يدخله حقوق أو تجارة عام الحصول عليه ممكن يرجع يقدم فيها تاني وهنقبله».