267 طالبا عائدا من أوكرانيا يجرون الاختبارات بجامعة عين شمس

شهدت كليتا طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، اليوم الإثنين، اختبارات تحديد المستوى المُعدة للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، الراغبين في التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها كييف حاليًا، الذين قدموا للتسجيل رسميا بوزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي خلال الفترة من 14 حتى 24 مارس الجاري.

وحضر الاختبارات 206 طلاب بكلية طب الأسنان، و61 طالبًا بكلية الهندسة بجامعة عين شمس.

إجراء امتحان طلاب الطب البشري بجامعة القاهرة غدا

ومن المقرر إجراء امتحان طلاب الطب البشري بكلية الطب جامعة القاهرة غدا الثلاثاء في العاشرة صباحًا، ويكون مقـر لجنة الامتحان بقاعات الامتحانات أعلى قاعة المؤتمرات بكلية الطب قصـر العيني، ويكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية لكلية طـب قصر العيني، علمًا بأنه يتم توجيه الطـلاب بواسطة أفراد الأمن لسهولة وصول الطلاب لمقر قاعات الامتحانات.

موعد امتحان طلاب الصيدلة العائدين من أوكرانيا

كما يعقد امتحان طلاب الصيدلة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة بعد غد الأربعاء في الواحدة ظهرًا، في مدرج فائق هاشم الدور الأول مبنى A، ومدرج منصور خليفة بالدور الثالث مبنى A، على أن يكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية للكلية «شارع قصر العيني»، علمًا بأنه يتم استقبال الطلاب من على البوابة، ومساعدتهم على التوجه إلى مقر اللجنة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين في التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، وتنفيذًا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لتنظيم تحويل هؤلاء الطلاب للجامعات الخاصة والأهلية المصرية، التي تتضمن من بين الضوابط المختلفة: إجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب في تخصصات «الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة».

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، طبقًا للضوابط والشروط التي تمثلت في قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في 24/2/2022 في جميع التخصصات بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب في مصر، عن عام دراسي كامل، مشترطًا لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية، اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.