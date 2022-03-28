«شكري»: ناقشنا الأزمة الأوكرانية والملف النووي الإيراني بقمة النقب

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن قمة النقب حضرها وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن واشنطن شريك أساسي لبقية الأطراف التي حضرت القمة، كما أن الولايات المتحدة، تُعد دولة لها مكانتها على الساحة الدولية، ومن هنا كانت القمة لها أهمية قصوى، وشملت ملفات عديدة؛ منها القضايا ذات الاهتمام للجانب العربي.

الملف النووي الإيراني

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أنه تم التشاور حول الملف النووي الإيراني، والتطورات الخاصة بالأزمة الأوكرانية، والأوضاع الاقتصادية العالمية والضغوط التي تولدت نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وتفاقمت مع أزمة الأوضاع في أوكرانيا.

تأثير الأزمات العالمية على اقتصاد الدول العربية

وأوضح وزير الخارجية، أنه تم التباحث حول تأثير هذه الأمور على الدول العربية في الإطار الاقتصادي وإطار الأمن الغذائي، وفي التضخم والضغوط التي تواجه الكثير من دول العالم؛ ومنها الدول العربية، والدور الذي تطلع به الولايات المتحدة في إطار الشراكة القائمة مع دول المنطقة للتعامل مع هذه التحديات.