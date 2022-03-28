وزير الخارجية: يجب الوصول لانتخابات حرة في ليبيا وخروج المرتزقة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، إنه فيما يخص الملف الليبي، فإن مبدأ مصر مستقر وثابت في إطار اهتمامها بدعم المسار السياسي الليبي في الحفاظ على وحدة واستقرار وسيادة ليبيا، وعدم تدخل الخارج في الشؤون الليبية، وضرورة الالتزام بالفترة الانتقالية وما تقضي به من خلال مقررات الشرعية الدولية؛ سواء كان مجلس الأمن أو بيان برلين 1 و2، وضرورة الوصول إلى انتخابات حرة وخروج القوات الأجنبية والتعامل مع قضية المرتزقة والميليشيات.

إذكاء التواصل والتفاهم للتوصل إلى حلول سياسية

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أنه يظل تواصلنا مع كافة الأطراف لإذكاء التواصل والتفاهم للتوصل إلى حلول سياسية بعيدًا عن الصراع العسكري، وأيضًا تعزيز مؤسسات الشرعية المسؤولة سواء كان المجلس الرئاسي أو مجلس النواب أو الحكومة التنفيذية وفقًا لقوانين وصلاحية مجلس النواب في تحديد شخص رئيس الوزراء وتمكينه من الإطلاق بمسؤوليته في رعاية الشعب الليبي.

استمرار جهود مصر في الانتقال السلمي للسلطة بليبيا

وأشار وزير الخارجية، إلى أن مصر تستمر في جهودها في الانتقال السلس والسلمي للسلطة تنفيذًا لقرار مجلس النواب في هذا الشأن، ومراعاة الحاجة للتفاهم بين الأطياف السياسية الليبية، وتوفر مصر ساحة للتفاهم وتقريب وجهات النظر، ونستمر مراعاة لحقوق ومصلحة الشعب الليبي الشقيق.