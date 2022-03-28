وزير خارجية قطر: موقفنا متطابق مع مصر فيما يخص الأزمة الليبية

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر، إن موقف الدولة القطرية متطابق مع مصر، فيما يخص الشأن الليبي، فقطر تدعم المسار السياسي في ليبيا، ودعم كل المخرجات، سواء مخرجات جنيف أو برلين، أو مخرجات باريس، من أجل الوصول إلى انتخابات حرة نزيهة في ليبيا.

قطر لا تريد أن ترى أي شيء يحدث انقساما في الصف الليبي

أضاف «آل ثاني»، خلال مؤتمر صحفي جمعه بالسفير سامح شكري، وزير الخارجية، بالقاهرة، أن قطر لا تريد أن ترى أي شيء يحدث انقساما قد يؤدي إلى تصعيد أو عمل عسكري في ليبيا، وأن يكون هناك وضع استقرار، وأن تكون العملية الانتقالية عملية سلمية بعيدة عن العنف، وبعيدة عن التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

نتمنى للشعب الليبي التوافق للوصول إلى بر الأمان

وختم وزير الخارجية القطري حديثه عن الشأن الليبي، بقوله «نتمنى من الأشقاء الليبيين أن يتم التوافق فيما بينهم للوصول إلى بر الأمان إن شاء الله».