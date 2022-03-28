تردد أون سبورت لمشاهدة مباراة مصر والسنغال غدا.. وأنت في البيت

ترقب كبير من الجمهور المصري لمعرفة مصير منتخب الفراعنة من الصعود لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، وعليه تتجه الأنظار غدا الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري، لاستاد ملعب عبد الله واد بالعاصمة السنغالية داكار، حيث لقاء الإياب في تصفيات أفريقيا، وعليه زادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، حول تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة مصر والسنغال.

تردد قناة أون سبورت

حظيت قناة أون سبورت 2022، على حقوق بث مباراتي الذهاب والإياب لمنتخبي مصر والسنغال، وعليه ترصد «الوطن»، تردد أون سبورت 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، لمشاهدة مباراة مصر والسنغال في المباراة النهائية، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، كالتالي:

تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports 1

القمر: نايل سات

الجودة : SD

تردد القناة: 10853.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports 2

القمر: نايل سات.

الجودة: SD

التردد: 10853

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد أون تايم سبورت HD

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ويستطيع الجمهور في الخليج متابعة مباراة منتخبي مصر والسنغال عبر تردد القناة السعودية الناقلة لتصفيات كأس العالم 2022، وهى قناة ssc5 وترددها كالتالي:

تردد قناة ssc5

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: (V)

معامل الخطأ: 4/3

تردد قنوات ssc الرياضية

القمر: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

موعد مباراة مصر والسنغال

وتقام المباراة المرتقبة بين منتخبي الفراعنة وأسود التيرانجا (السنغال) في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت السعودية التاسعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.