فتوح أحمد لـ«الوطن»: أحمد حلاوة ساعد ابنة فنان راحل في جهازها قبل وفاته

كشف الفنان فتوح أحمد، أن الفنان الراحل أحمد حلاوة، كان دائما يفعل الخير حتى الأيام الاخيرة من حياته، مشيرا إلى أن الفن المصري خسر أحد أهم الرموز العملية والأكاديمية بوفاته، داعيا الله يغفر له ويرحمه وأن يلهم ذويه وزملائه وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان.

فتوح أحمد: أحمد حلاوة كان محب للخير حتى أيامه الأخيرة

قال فتوح أحمد في تصريحات لـ«الوطن» على هامش حضوره عزاء الفنان أحمد حلاوة، إن الراحل طلب منه قبل وفاته رقم ابنة فنان راحل، لكي يساعدها، «الفنان الراحل كان طلب مني قبل وفاته، رقم ابنة فنان راحل لكي يساعدها في جهازها، لقرب فرحها».

يقام عزاء الفنان الراحل أحمد حلاوة حاليا بمسجد الشرطة، وحضر عدد كبير من أقارب وأصدقاء العائلة.

فتوح أحمد يقام العزاء الخاص به فى مسجد الشرطة

حرص عدد كبير من الفنانين على حضور عزاء الراحل من بينهم الفنان رشوان توفيق، رغم سنه ومرضه، ومحمد رياض، نضال الشافعي، محمود عبد الفتاح، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، منير مكرم عضو مجلس إدارة المهن التمثيلة، وفتوح أحمد.

كما انهارت ابنة الفنان أحمد حلاوة، فور وصول الفنان رشوان توفيق، وحرصت على توجيه الشكر لحضوره.

الفنان أحمد حلاوة، كان شارك قبل وفاته في مسلسل الاختيار 2 الذي عرض في رمضان الماضي، من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، كما شارك فى فيلم «الجواهرجي» المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل، حيث من المقرر ان يجسد دور والد الفنانة منى زكي ضمن أحداث العمل.

والفيلم من بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، وغيرهم من الفنانين.