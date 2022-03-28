حسام صالح: نركز في الدراما على موضوعات تهم الناس.. 14 عملا ونجوم كثيرة

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة نفذت 14 عملا فنيا، بالتعاون مع 9 من كبار المنتجين في مصر، لعرضها في شهر رمضان، بمشاركة عدد كبير من نجوم الصف الأول والثاني والثالث، مشيرا إلى أن الأعمال متنوعة بين «وطنية، اجتماعية، وكوميدية»، فضلا عن مناقشة كل الأمور التي يمر بها المجتمع حاليا، لأن الدراما ليست منفصلة عما يحدث على أرض الواقع، وهذا ظهر في الأعمال التي جرى عرضها على شاشات قنوات المتحدة الفترة الماضية.

أسماء النجوم والمسلسلات

أضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة»، المذاع مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن هناك مسلسلات مثل «أحلام سعيدة»، بمشاركة يسرا وغادة عادل وشيماء سيف، ومي كساب، ومسلسل «يوترن» الذي يعود فيه الممثل توفيق عبد الحميد، تؤدي أمامه عبير صبري وصفاء الطوخي وريهام حجاج، كما يوجد مسلسل «فاتن أمل حربي» بطولة نيلي كريم، بحضور هالة صدقي وشريف سلام وفادية عبد الغني في قصة جديدة.

وكشف عن مسلسل «مكتوب عليا»، بطولة أكرم حسني مع عمرو عبد الجليل، وكذا مسلسل «ملف سري»، الذي يقوم ببطولته هاني سلامة وماجد المصري وإيهاب فهمي، وكذلك مسلسل «سوت»، الذي يقوم ببطولته آسر ياسين، وريم مصطفى، وأيضا مسلسل «راجعين يا هوى»، بطولة أنوشكا وخالد النبوي ووفاء عامر وهنا شيحة وأحمد بدير.

المسلسلات والنجوم في رمضان

وأوضح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مسلسل دايما عامر، يضم عمرو عبد الجليل ولبلبة ومصطفى شعبان، ومسلسل «في بيتنا روبوت» بطولة ليلى أحمد زاهر، وهشام جمال، وعمرو وهبة، أما مسلسل «العائدون»، بطولة أمير كرارة وأمينة خليل، ومحمد فراج ومحمد ممدوح، وكذلك مسلسل «المشوار»، بطولة محمد رمضان، ودينا الشربيني ومجموعة من النجوم، ومسلسل «جزيرة غمام» بطولة طارق لطفي ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب وآخرين.

ولفت إلى عرض مسلسل «الكبير أوي» في جزء جديد، بطولة أحمد مكي وهشام إسماعيل وبيومي فؤاد، متابعا: معانا نجوم كتيرة ومميزة، الدراما السنة دي مركزة على المواضيع المهمة للناس، عشان الناس هتريح، لكن بتوع الدراما بيشتغلوا، وفي شغل كتير معمول وأعمال لها رونق، وهنستمتع بالأعمال مع البرامج الدينية والتنموية والطبخ، في نهار رمضان».