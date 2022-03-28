مستشار الرئيس: لدينا احتياطي استراتيجي من الأدوية.. ولم نتأثر بالأزمة الأوكرانية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن اللجنة العليا للجوائح اجتمعت برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وناقشت توافر الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.

وأوضح «تاج الدين»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أنه خلال العاميين الماضيين في أزمة كورونا، لم نعان من أي نقص في الأدوية أو المستلزمات، لافتا إلى أن مصر بها 152 شركة منتجة للأدوية، والرئيس السيسي افتتح مدينة الدواء مؤخرا، وجميعها تعمل على إنتاج جميع الأدوية التي تحتاجها مصر، وهناك بعض الأدوية الحديثة نسعى لتوطينها في مصر بدلا من استيرادها.

هيئة الدواء ترصد أي نقص في الأدوية

وأشار «تاج الدين» إلى أن هيئة الدواء المصرية منوط بها متابعة توفير الأدوية للمستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن أي نقص يرصد من خلال الهيئة في أي من المنتجات يتضح أن الشركة المنتجة قد تكون توقفت عن إنتاجه وترصد له بدائل.

تاج الدين: الإنتاج المحلي من الدواء وفر البدائل الطبية

وأضاف «تاج الدين» أن مادة الباراستامول استخدمها الناس بكثرة في الفترة الأخيرة في حالات ارتفاع الحرارة أو كورونا، والطبيب يكتب الدواء باسم تجاري معين ولكن المريض لا يعلم أن التركيب الدوائي متوفر تحت أكثر من اسم تجاري ومن هنا يعتقد أن به عجز أو نقص في الأسواق، والإنتاج المحلي وفر البدائل الطبية بشكل كبير، مشيرا إلى أن الشركات لديها احتياطي استراتيجي من المادة الخام الفعالة والمادة المساعدة لإنتاج الأدوية، وكذلك مواد التغليف والتعبئة، ولم تتأثر بالحرب الروسية الأوكرانية التي حدثت مؤخرا.

وأردف «تاج الدين»، أن الدولة المصرية لديها إجراءات صارمة للمتابعة بدقة ضمن توصيات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، ولرصد أي سلوكيات غير منضبطة في التعامل مع بيع أو تخزين الأدوية، مؤكدا أن الدواء له أهمية كبرى مثل الغذاء.

شركات مصرية أنتجت أدوية فيروسية عالمية

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن السوق المحلية إذا احتاجت لأي دواء تمنع الدولة فورا تصديره للخارج، وهناك بعض الأدوية الفيروسية جرى استخدامها في مواجهة كورونا وأنتجناها في مصر بتصريح من الشركات الأجنبية، مطالبا المريض الذي قد يعاني من نقص الدواء الخاص به في الصيدليات أن يرجع للطبيب المختص ويعرف البدائل أو يتصل بهيئة الدواء المصرية لمعرفة البدائل أو مكان توافر الدواء.