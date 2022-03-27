«المتحدة»: إنتاج أغاني للفائزين بـ«الدوم».. ومكان لمقدمي البرامج بـ«إكسترا نيوز»

عبر محمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس شركة ميديا هب، عن شكره وامتنانه للفنانين الذين شاركوا في تقييم المواهب ببرنامج الدوم.

وأكد «سعدي»، أنه فخور بفكرة برنامج الدوم لكونه برنامجًا مصريًا 100% وما تم استحداثه هو أن لجنة التحكيم كانت مختلفة على مدار البرنامج، والبرامج الأخرى التي تنتمي لهذه النوعية تكون لجنة التحكيم فريقًا واحدًا، موضحًا أنه سيتم إنتاج أغاني للفائزين في فئة الأغاني، ومن سيفوز في فئة التقديم سيكون في فريق التقديم بنشرة قناة EXTRA NEWS، والفائزون في التمثيل سيتم التعاقد معهم في أعمال من إنتاج المتحدة، وقال: «نعدكم بدعم أكثر في الموسم الثاني».

أصالة: أفضل فكرة في «الدوم» هي العدل

من جانبها قالت الفنانة أصالة، إن أفضل فكرة ببرنامج الدوم، هي فكرة العدل، موضحة أنها كانت تلاحظ أن أغلب المشاركين في كل البرامج التنافسية من العاصمة، وما أعجبها في هذا البرنامج أنه أتاح الفرصة للمشاركين من مختلف المحافظات المصرية والمناطق الريفية، التي تضم الكثير من الموهوبين المظلومين، والتاريخ أثبت أن من يأتون من الأرياف والمحافظات البعيدة هم من يستطيعون إثبات موهبتهم.

وأعرب الفنان حسين فهمي عن سعادته لوجوده في برنامج الدوم، وتمنى أن يرى مواهب عظيمة في بلدنا، في وجود وزير الشباب والرياضة.

برنامج الدوم

انطلقت الحلقة النهائية من الموسم الأول ببرنامج الدوم بأغنية «شكرا» التى تغنيها الفنانة الكبيرة أصالة، وتضم إلى لجنة تحكيم الحلقة النهائية الفنانين حسين فهمى وأصالة وكريم عبد العزيز.

وبدأ البرنامج بمواهب تصل إلى 20 ألف مشترك من كل محافظات مصر، ولكن لم يتم اختيار سوى 200 متسابق فقط دخلوا مرحلة اختيار الأداء أمام لجان تحكيم برنامج الدوم.