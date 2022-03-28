«التعليم» ترفع مكافأة المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، أنه نظرا لكثرة الشكاوى من عزوف أعضاء هيئة التدريس عن المشاركة في أعمال الامتحانات بلجان الإدارة والنظام والمراقبة بامتحانات الشهادة الإعدادية بالمديريات التعليمية بسبب صرف المكافأة بواقع 5% على أساسي المرتب 2014، تقرر زيادة ورفع قيمة المكافأة الخاصة برؤساء ووكلاء والمساعدين وخدمات المعاونة بلجان الإدارة والمراقبة بالامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية لتصبح لكل لجنة بواقع 75 يوما عن امتحانات الفصل الدراسي الأول و100 يوم عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني و75 يوما عن امتحانات الدور الثاني بنفس قواعد الصرف بواقع 5% من المرتب الأساسي من داخل ميزانية المديرية.

رفع القيمة المالية لمراجعة كراسات إجابة الطلاب المتضررين من نتائجهم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم أنه يتم رفع القيمة المالية لمراجعة كراسات إجابة الطلاب المتضررين من نتائجهم لامتحانات الشهادة الإعدادية لتصحيح 25 جنيه للمادة بدلا من 20 جنيها لتتناسب مع أسعار الأوراق والأحبار المستخدمة دون المساس بنسب التوزيع الخاصة بتلك المستحقات ويستمر العمل بمعدلات تشكيل لجان الإدارة والنظام والمراقبة الواردة بالقرار الوزاري المنظم بشأن مكافأة الامتحانات العامة وتحرير الشهادات بوزارة التربية والتعليم