«التعليم» تستدعي أعضاء لجان الثانوية العامة السابقين لمراجعة البيانات

أصدرت لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة، خطابَا مهما لمدير مديرية التربية والتعليم لعدد من المحافظات «المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد - البحر الأحمر»، بشأن أعضاء لجنة الإدارة لامتحانات الثانوية العامة الذين عملوا باللجنة العام الماضي 2021، استعداداً لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/222.

غدا.. بدء مراجعة بيانات أعضاء اللجان لامتحانات الثانوية العامة

وطالبت لجان النظام والمراقبة، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، بحضور أعضاء لجنة الادارة لامتحانات الثانوية العامة الذين عملوا باللجنة العام الماضي 2021 إلى مقر لجنة الإدارة لمراجعة البيانات في الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة الثامنة عصراً.

وحددت لجنة الإدارة والنظام والمراقبة مواعيد الحضور لأعضاء لجنة الادارة لامتحانات الثانوية العامة العام الماضي 2021 لمحافظات «المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد - البحر الأحمر» كالتالي:

- يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022 اعضاء محافظات سوهاج وقنا والأقصر.

- يوم الإربعاء الموافق 30 مارس 2022 اعضاء محافظات أسيوط والمنيا واسوان.

- يوم الخميس الموافق 31 مارس المتخلفين.

الأوراق المطلوبة لتحديث البيانات للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة

وووجهت لجنة الإدارة المديريات التعليمية في خطابها، بالتنبيه علي اعضاء لجنة الإدارة، بضرورة أحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية، وصحيفة احوال حديثة لم يمر علي صدورها أكثر من 15 يوماً معتمدة ومختومة.

وأكدت لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة، بالالتزام بالمواعيد المحددة، مؤكده أنه من يتخلف عن الحضور وفقاً للمواعيد الموضحة يعتبر اعتذار عن العمل باللجنة بامتحانات الثانوية العامة هذا العام 2022.