«التعليم» تصدر تعليمات عاجلة بشأن امتحانات 4 ابتدائي.. إقرار ولي الأمر

كثفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، من استعداداتها النهائية لعقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الخاصة بشهري فبراير ومارس والتي ستعقد اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 2 أبريل ورقياً على مستوى كل مدرسة بنمط الأسئلة التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم والفهم وليس الحفظ والتلقين.

ووجهت عدداً من المديريات تعليمات عاجلة للمدارس جاء في مقدمتها ضرورة توقيع ولي الأمر على إقرار يفيد بعلمه الكامل بحضور نجله يوم السبت الموافق 2 أبريل المقبل، لأداء امتحان شهري فبراير ومارس في مادة اللغة العربية والتربية الدينية وموضح به توقيت الحضور إلى المدرسة واسم ولي الأمر والرقم القومي الخاص به في تحقيق الشخصية.

التأكيد على أولياء الأمور بضرور الالتزام بمواعيد الامتحانات

وأضافت المديريات في خطابها للإدارات التعليمية والمدارس، أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تكرار التنبيهات الخاصة بامتحانات الصف الرابع الابتدائي، والتأكيد على أولياء الأمور حضور طلابهم يوم السبت في المواعيد المحددة لعقد الامتحانات، وعدم التأخير.

وأوضحت المديريات أن هذه التعليمات تم الإعلان عنها نظراً لأن غالبية المدارس الحكومية والخاصة لا تعمل يوم السبت من كل أسبوع، ويبدأ أسبوعها الدارسي اعتباراً من يوم الأحد حتى يوم الخميس، فضلاً عن بدء شهر رمضان المبارك يوم السبت، مؤكدة أن التعليمات تشدد على ولي الأمر بضرورة الحضور يوم السبت.

توزيع الطلاب على جميع اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي

ونوهت المديريات التعليمية، إلى أنه تم الانتهاء من توزيع الطلاب على جميع اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي ومواجهة فيروس كورونا المستجد، وتم طباعة الامتحانات بعد وضع أسئلتها وفق المواصفات الفنية التي أعدها الامركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأكدت المديريات التعليمية، أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط وتم وضع جميع الأسئلة من بنك الأسئلة المعد من قبل وزارة التربية والتعليم، موضحة أن الامتحانات تشمل أسئلة موضوعية ومقالية تركز على فهم الطالب للمقرر الدراسي وليس الحفظ والتلقين، لافتة إلى أنه سيتم تعقيم جميع اللجان الامتحانية بصفة مستمرة قبل وبعد الامتحانات للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

وأشارت الإدارات التعليمية، إلى أنه تم تدريب الطلاب على أسئلة الامتحانات التي تركز على الفهم وتوجيههم للاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم مثل قناة مدرستنا التعليمية وبنك المعرفة المصري.