أطفال يشاركون في دراما رمضان 2022.. محمد العزازي ويوسف صلاح الأبرز

يشهد الموسم الرمضاني المقبل 2022 ظهور مجموعة من الأطفال في عدد من الأعمال الدرامية المتنوعة على مدار أيام رمضان ومنهم من يجسّد أدوار أبناء الفنانين ولهم أدوار مؤثرة في أحداث العمل.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز الأطفال المشاركين في دراما رمضان 2022:

- يوسف صلاح في «الكبير أوي 6»

بعد النجاح الكبير الذي حققه الطفل يوسف صلاح بطل فيلم «من أجل زيكو» الفترة الماضية، يخوض الطفل دراما رمضان هذا العام من خلال تجسيده دور «ابن حزلئوم» في الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي» الذي من المقرر عرضه بشكل حصري عبر شاشة قناة «ON».

- محمد العزازي في «المشوار»

كما يشارك الطفل محمد العزازي في مسلسل «المشوار» الذي من المقرر عرضه حصريا على شاشة قناة «DMC»، إذ يجسّد دور «رحيم» ابن ماهر «محمد رمضان»، وورد «دينا الشربيني»، خلال أحداث المسلسل، كما يشارك في مسلسل «الاختيار 3» بدور ابن الفنان أحمد السقا.

مسلسل «المشوار» بطولة دينا الشربيني، ومحمد رمضان، وأحمد مجدي، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، وأحمد كمال، وصبري فواز، وصبري عبدالمنعم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة وسيناريو محمد فريد، إنتاج «ميديا هب» ومن إخراج محمد ياسين.

- ريتال وفيروز في «فاتن أمل حربي»

وخلال أحداث مسلسل «فاتن أمل حربي» تجسد الطفلتين ريتال وفيروز أدوار ابنتي «فاتن» التي تقوم بدورها الفنانة نيللي كريم، وتحارب بهما خلال أحداث العمل حتى لا تفقد وصايتهما.

مسلسل «فاتن أمل حربي» بطولة نيللي كريم، وشريف سلامة، وخالد سرحان، وهالة صدقي، ومحمد ثروت، ومحمد الشرنوبي، وفادية عبدالغني، والعمل تأليف إبراهيم عيسى، ومن إخراج ماندو العدل.