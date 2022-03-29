تعرف على تطورات شخصية جوني في مسلسل الكبير أوي 6 قبل عرضه

ينتظر الجمهور بشكل كبير عرض الجزء السادس من مسلسل الكبير أوى للفنان أحمد مكي والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2022 وخاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه على مدار السنوات الماضية.

وسيشهد مسلسل الكبير أوي الجزء السادس ظهور الثلاث شخصيات التى يجسدها الفنان أحمد مكي وهم الكبير أوى وجوني وحزلقوم وينتظر الجمهور معرفة التطور الذي سيحدث فى شخصية جوني.

تطور شخصية جوني في مسلسل الكبير أوي 6

شخصية جوني خلال أحداث المسلسل ستتطور بشكل كبير حيث سيشعر بأنه بعد كل هذه السنوات لم يتمكن من تحقيق أى شيء على مدار حياته سواء فى العمل أو المستوى الشخصي ولذلك يحاول الوصول لطريقة يتمكن من خلاله تحقيق هدف في حياته.

ولذلك سيتجه جوني في تفكيره إلى التقدم التكنولوجي الجديد وسيستعين بالسوشيال ميديا لتحقيق نجاح، وذلك من خلال تقديمه لفيديوهات خاصة من داخل قرية المزاريطة والتى تدور فيها الأحداث ونشرها على السوشيال ميديا وبالفعل ستحقق نجاحا كبيرا.

تفاصيل مسلسل الكبير أوي

يذكر أن مسلسل الكبير أوى الجزء السادس يشارك فيه عدد من الفنانين الذين شاركوا فى الأجزاء السابقة منهم هشام إسماعيل وبيومي فؤاد ومحمد سلام وليلي عز العرب وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف مصطفى صقر وإخراج خالد الحلفاوي.

ولكن لن يشهد الجزء السادس من المسلسل ظهور الفنانة دنيا سمير غانم حيث كانت قد سبق وصرحت بأنها اكتفت من الأجزاء التى شاركت فيها فى المسلسل ولا جديد تقدمه ولكن تم استبدالها بفنانة شابة تدعى رحمة أحمد ستقدم دورا مختلفا عنها داخل العمل .