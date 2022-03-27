تطورات شخصية حزلئوم في مسلسل الكبير أوي 6 قبل عرضه

ينتظر الجمهور عرض الجزء السادس من مسلسل الكبير أوى بطولة الفنان أحمد مكي؛ المقرر أن يخوض السباق الرمضاني لعام 2022 وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الخمس أجزاء السابقة.

وسيشهد مسلسل الكبير أوى ظهور الثلاث شخصيات التي اعتاد الفنان أحمد مكي تقديمهم خلال المسلسل وهم الكبير أوى وجوني وحزلئوم، وسيشهد حزلئوم تطورا كبيرا في شكل الشخصية.

تطور شخصية حزلئوم في الكبير أوي 6

حيث أن شخصية حزلئوم خلال أحداث المسلسل ستكون حققت كل شيء تحلم به من أموال وسفر وأيضا على المستوى المهني في إنجاز لم يتوقعه الجمهور، وسيبحث خلال الأحداث على أمور أخرى يحققها.

ولذلك الأمر سيسعى حزلئوم إلى الاتجاه نحو الأماكن الفقيرة، وذلك ليقدم لهم المساعدة في محاولة لعمل خير، ولكنه بشخصيته المعتادة سيحمل مع كل سفرية مشكلة يعود بها إلى قرية المزاريطة والتي تدور حولها الأحداث.

تفاصيل مسلسل الكبير أوي

يذكر أن مسلسل الكبير أوي الجزء السادس سيشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد مكي ورحمة أحمد ومحمد سلام وبيومي فؤاد وليلي عز العرب وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مصطفى صقر وإخراج خالد الحلفاوي.

ولن تشارك الفنانة دنيا سمير غانم في الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي، وذلك حسب رغبتها، حيث كانت قد أعلنت عن أنها لن تقدم جديد من خلال شخصية هدية، ولذلك اعتذرت عن العمل وتم استبدالها بالفنانة الشابة رحمة أحمد التي تقدم شخصية مختلفة تماما.

وتجسد رحمة أحمد شخصية سيدة سيتزوجها الكبير أوي بعد اختفاء زوجته هدية، وذلك لترعى أبناءه.