مقتل امرأتين سوريتين بمدينة نرويجية.. ومصرع 6 في حادث مروري بالبرازيل

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث منها ما شهدته النرويج، من حادث مقتل امرأتين سوريتين نتيجة هجوم من قبل سوري في مدينة «كريستيانساند»، فيما لقى 6 أشخاص مصرعهم في حادث حافلة بولاية «ريو جراندي دو سول» جنوب البرازيل.

وقالت وسائل الإعلام، إن المهاجم سلم نفسه للشرطة، وأشارت السلطات النرويجية، إلى أن هناك علاقة بين المتهم والسيدتين، موضحة أنها لن تتعمق في الأمر حاليا، أو التعليق عن الدافع وراء عملية القتل.

وفي البرازيل، لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 13 شخصا في حادث حافلة بولاية «ريو جراندي دو سول» الواقعة جنوبي البلاد، وقالت قناة «جلوبو» البرازيلية إن الحادث وقع بعد فقدان سائق شاحنة محملة بالأخشاب السيطرة وتوجهه نحو المسار المعاكس، ما أدى إلى اصطدام الشاحنة بالحافلة.

4 من ضحايا الحادث جنود الفوج التاسع للاستطلاع

وأشارت «جلوبو»، إلى أن 4 من الضحايا هم من جنود الفوج التاسع للاستطلاع كانوا متوجهين إلى خدمتهم على متن الحافلة.

كما قضت محكمة في البرازيل، بتعويض الرئيس، جايير بولسونارو صحفية تدعى «باتريشيا كامبوس ميلو»، وجه لها تعليقات مهينة واتهامات جنسية، ووفقا للحكم، سيدفع رئيس البلاد 20 ألف ريال برازيلي «3500 دولار» كتعويض مباشر، فيما قالت ميلو، إن القرار انتصارا لجميع النساء.

وتعود الحادثة إلى عام 2021، عندما ادعى الرئيس البرازيلي، أن «ميلو»، عرضت رشوة جنسية على مصدر للحصول على معلومات سيئة عن «بولسونارو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

القبض على 3 أشخاص يشتبه بتورطهم في تهريب المخدرات بـ المغرب

عربيا، ألقت الشرطة في مدينة «كلميم» المغربية، القبض على 3 أشخاص يشتبه بتورطهم في تهريب المخدرات وحيازة السلاح بدون ترخيص، وقالت مديرية العامة للأمن الوطني، في بيان، إن عملية التفتيش داخل منزل أحد المشتبه بهم أسفرت عن مصادرة بندقية للصيد غير مرخصة و14 خرطوشة نارية، علاوة على سيارتين إحداهما رباعية الدفع و88 رزمة من «مخدر الشيرا» بإجمالي 2 طن و313 كيلوجرام.

وفي الجزائر، أشار وزير العدل، حافظ الأختام عبدالرشيد طبي، إلى أن بلاده تتعرض إلى عمل ممنهج بهدف إغراقها بأطنان من المخدرات، مشيرا إلى أنه سيتم تشديد العقوبات على المنظمات الإجرامية من خلال إعادة النظر في القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بـ المواد المخدرة.

بدورها، حملت السلطات المحلية بمقاطعة «جيانجسو» الواقعة في شرقي الصين، 25 موظفا مدنيا المسؤولية عن انهيار ملحق فندق في مدينة «سوتشو» أدى إلى مقتل 17 شخصا بالمقاطعة في 12 يوليو2021، فيما تم تحويل 7 أشخاص آخرين مسؤولين عن الحادث إلى النيابة العامة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.