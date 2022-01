حادث مروع لسيارة طارت في الهواء بإحدى الولايات الأمريكية .. «فيديو»

حادث غريب شهدته إحدى الولايات الأمريكية، عندما نجا سائق من الموت بأعجوبة، إثر تعرضه لحادث طارت فيها سيارته أعلى جسر، يشبه مشهد في المسلسل الأمريكى «ذا دوكس أوف هازرد».

وبحسب صحيفة «ديلي ميل»، البريطانية، وقع الحادث ظهر 14 يناير الجاري، في أحد شوارع ولاية «ميتشيجن» الأمريكية، حيث كان السائق تحت تأثير الكحول عندما قرر أن يقفز بسيارته من أعلى الجسر، ما دفع ذلك الى انقلاب السيارة على جانب الطريق، و نجا السائق بعد اصابته بجروح عديدة، نُقل على إثرها للمستشفى، وبحسب وسائل إعلام محلية فى أمريكا، اسرع سائقون كانوا في المنطقة لمساعدته وتقديم الإسعافات الأولية له.

Intoxicated driver does “Dukes of Hazzard” jump over West Michigan freeway bridge, police say https://t.co/b4biNOvpKB pic.twitter.com/IDnvJHn59J