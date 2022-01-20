حادث مروع لسيارة طارت في الهواء بإحدى الولايات الأمريكية .. «فيديو»

حادث غريب شهدته إحدى الولايات الأمريكية، عندما نجا سائق من الموت بأعجوبة، إثر تعرضه لحادث طارت فيها سيارته أعلى جسر، يشبه مشهد في المسلسل الأمريكى «ذا دوكس أوف هازرد».

سيارة تطير فى الهواء على جسر بأمريكا

وبحسب صحيفة «ديلي ميل»، البريطانية، وقع الحادث ظهر 14 يناير الجاري، في أحد شوارع ولاية «ميتشيجن» الأمريكية، حيث كان السائق تحت تأثير الكحول عندما قرر أن يقفز بسيارته من أعلى الجسر، ما دفع ذلك الى انقلاب السيارة على جانب الطريق، و نجا السائق بعد اصابته بجروح عديدة، نُقل على إثرها للمستشفى، وبحسب وسائل إعلام محلية فى أمريكا، اسرع سائقون كانوا في المنطقة لمساعدته وتقديم الإسعافات الأولية له.

Intoxicated driver does “Dukes of Hazzard” jump over West Michigan freeway bridge, police say https://t.co/b4biNOvpKB pic.twitter.com/IDnvJHn59J — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 14, 2022

ووصفت الصحيفة الحادث، بأنّه حادث يشبه إلى حد كبير مشهدا جرى تصويره في مسلسل «ذا دوكس أوف هازرد»، الأمريكي، وذلك عندما قام أحد نجوم المسلسل بالقفز بسيارته عن أحد الجسور.

حوادث مشابهة لحوادث سير على الطرق في أمريكا

لم يكن الحادث هو الأول من نوعه، ففي مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية، رصدت كاميرات المراقبة، الأسبوع الماضي، لحظة وقوع حادث سير فجرا، إثر اصطدام سيارة بمولد كهربائي، أدت إلى حرقها، ومصرع السائقة، التي تدعو «جينا رايشرت»، البالغة من العمر 21 عامًا، حيث أسرع ما يقرب من 25 رجلا من رجال الإطفاء إلى موقع الحادث للعثور على جثتها، وفقا لشبكة قنوات «سي أن أن ».

وفي الشهر الماضي، وقع حادث سير مروع التقطته كاميرات المراقبة، في أحد شوارع مدينة «شامبرسبيرج»، بولاية «بنسلفانيا» الأمريكية، يظهر اصطدام سيارة دفع رباعي سريعة بنافورة مياه، وسط تقاطع مرور دائري.