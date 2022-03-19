واشنطن تؤكد تعرض طائرة مقاتلة تابعة لقوات البحرية لحادث شمال النرويج

أكد الجيش الأمريكي، تعرض طائرة مقاتلة تابعة لقوات البحرية لحادث شمال النرويج، وقال الجيش الأمريكي، إن المقاتلة التي تحطمت في شمالي النرويج، كانت في إطار تمرين لحلف شمال الأطلسي «الناتو».

وفي وقت سابق، تحطمت طائرة عسكرية أمريكية من طراز «في-22 أوسبري بيل-بوينج» مع 4 أطقم على متنها خلال مشاركتهم في مناورات لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في شمالي النرويج.

وكانت الطائرة الأمريكية، تشارك في المناورات البرية والبحرية والجوية المشتركة لـ«الناتو» التي تحمل اسم «الاستجابة الباردة» وتجري في الفترة من 10 مارس إلى 10 أبريل المقبل.

30 ألف عسكري و220 طائرة يشاركون في مناورات «الاستجابة الباردة»

ويشارك في مناورات «الاستجابة الباردة»، التي تعتبر أكبر مناورات عسكرية تقودها النرويج منذ الحرب الباردة، 30 ألف عسكري و220 طائرة وأكثر من 50 سفينة من دول الحلف، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية

وفي عام 2017 ، لقي 3 من مشاة البحرية الأمريكية مصرعهم عندما تحطمت طائرة «إم في 22 أوسبري» قبالة سواحل أستراليا، وفقا لما ذكرته شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية.

من جانبه، قال المسؤول الصحفي في مركز تنسيق الإنقاذ المشترك، يان إسكيلد سيفيرينسن، إنه تم اكتشاف الحطام في الساعة 21:17 بالقرب من واد جراتادالين، جنوب بودو بـ النرويج.

وفي سياق آخر، قالت وزارتا الدفاع التايوانية والأمريكية إن حاملة طائرات صينية وسفينة حربية أمريكية أبحرتا أمس الجمعة عبر مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي للصين.

«تايبيه»: حاملة طائرات صينية تبحر عبر مضيق تايوان

وقالت وزارة الدفاع بـ«تايبيه»، في رسالة موجزة أرسلتها إلى وكالة الأنباؤ الفرنسية «فرانس برس»، إن حاملة الطائرات الصينية «شاندونج»، أبحرت عبر مضيق تايوان، مؤكدة أن تايوان يقظة وتراقب كل حاملات الطائرات والسفن التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في محيط المضيق، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.