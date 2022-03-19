عاجل.. النرويج: مصرع طاقم الطائرة الحربية الأمريكية بالكامل

كشفت السلطات النرويجية، منذ قليل، عن مصير الطائرة العسكرية الأمريكية وطاقمها، مشيرة إلى أن جميع طاقم الطائرة المفقودة لقوا مصرعهم، وفقا لما نشرته وكالة «روسيا اليوم».

الطائرة تشارك في تدريبات عسكرية للناتو

وأكدت الشرطة النرويجية، أن الطائرة العسكرية الأمريكية من نوع «إم في- 22 أوسبري بيل- بوينج» التابعة لسلاح مشاة البحرية، تحطمت في منطقة نائية خلال مشاركتها في تدريبات عسكرية تسمى الاستجابة الباردة التابعة لحلف الناتو؛ ما أسفر عن مقتل طاقمها.

وأضافت الشرطة في بيان لها، أن طاقم الطائرة الأمريكية المكون من 4 أشخاص، لقوا مصرعهم جميعا، قبل وصول الطائرة إلى وجهتها في مقاطعة نورلاند.

3000 جندي أمريكي يشاركون في مناورات الناتو بالنرويج

وكان الجيش الأمريكي، قد أكد أمس الجمعة، تعرض الطائرة التي تشارك ضمن تدريبات حلف شمال الأطلسي، لحادث شمال النرويج، وفقا لوكالة «سكاي نيوز».

من جانبها، أعلنت قوات مشاة البحرية الأمريكية، في وقت سابق، وقوع حادث للطائرة العسكرية، مشيرة إلى أن التحقيقات لازالت جارية لمعرفة الأسباب وراء ذلك.

وأكد المتحدث باسم القوات البحرية، الميجر جيم ستينجر، أن فرق الإنقاذ تكثف عمليات البحث منذ ورود نبأ اختفاء الطائرة، إلا أنها لم تتوصل إلى مزيد من التفاصيل حتى تلك اللحظة.

وبدورها، كشفت القوات المسلحة النرويجية، عن استمرار عمليات البحث عن طائرة أوسبري المفقودة والتي لم تهبط في وجهتها، قائلة: «الطائرة تنتمي إلى القوات الأمريكية وكان على متنها 4 أفراد، حيث كانت تشارك في التدريبات العسكرية النرويجية للرد البارد، وكانت في مهمة تدريبية في مقاطعة نوردلاند، بشمال البلاد».

ويشارك أكثر من 3000 جندي أمريكي من أصل 30 ألف آخرين، في أحد أكبر تدريبات حلف شمال الأطلسي، التي تعرف باسم «الرد البارد 22» في شمال النرويج.