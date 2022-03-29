وكالة تصنيف ائتماني تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.5%

قلصت وكالة «إس أند بي جلوبال» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2022 بأكثر من 11 نقطة مئوية إلى انكماش قدره 8.5%، بسبب عملية موسكو العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

الحرب سيكون له التأثير الأكثر حدة على أسواق السلع الأولية

وقالت وكالة التصنيف الائتماني، إن الحرب سيكون له التأثير الأكثر حدة على أسواق السلع الأولية وسلاسل الإمداد وثقة المستثمرين والمستهلكين في الربعين الأول والثاني من العام الجاري 2022، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

كما خفضت «إس أند بي جلوبال»، تقديراتها للنمو في بولندا بمقدار 1.4 نقطة مئوية إلى 3.6% وتركيا بمقدار 1.3 نقطة مئوية إلى 2.4%، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا

صعود مؤشر «ناسداك المجمع» بـ 185.60 نقطة

بدورها، سجلت مؤشرات «سوق الأسهم» الأمريكية، أمس الاثنين، ارتفاعاً عند إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك»، وصعد مؤشر «ناسداك المجمع» 185.60 نقطة أو 1.31%، ليحقق عند الإغلاق 14354.90 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

ارتفاع مؤشر «داو جونز الصناعي» بـ 94.65 نقطة

وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بـ 94.65 نقطة، بما يعادل 0.27%، ليحقق 34955.89 نقطة، كما صعد «ستاندرد أند بورز 500 القياسي»، 32.46 نقطة أو 0.71%، ليسجل عند الإغلاق 4575.52 نقطة.

من جانبها، تراجعت أسعار النفط بنحو 7%، مع تطبيق الصين قيود إغلاق جديدة، على خلفية ارتفاع إصابات فيروس كورونا في «شنجهاي»، و انخفض خام برنت عند الإغلاق 6.97% إلى 112.48 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.97% إلى 105.96 دولار.

بدورها، أشارت كبيرة الخبراء الاقتصاديين بـ الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، سيسيليا روس، إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية ستتسبب في زيادة أسعار الطاقة والغذاء، متوقعة انحسار معدلات التضخم في عام 2023.

وأوضحت روس، أن خطة الميزانية الأمريكية، بقيمة 5.79 تريليون دولار للعام المالي 2023، متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8% في العام المالي 2023، مقارنة بـ4.2% في 2022 و5.5% في 2021.

وتوقعت كبيرة الخبراء الاقتصاديين، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 2.3% في 2023، وهو ما يمثل تراجعًا بنحو 4.7% في 2022، و4.6% في 2021.