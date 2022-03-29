ريشا كوستا يكشف لـ «الوطن» تفاصيل تعاونه مع ساندي في أغنيته الجديدة

كشف مؤدي المهرجانات ريشا كوستا، لـ «الوطن»، تفاصيل أغنيته الجديدة، التي يتعاون بها مع صديقه سمارة ناو والفنانة ساندي، قائلا: «الأغنية الجديدة بتعاون فيها أنا وسمارة لأول مرة مع الفنانة ساندي ويا رب نقدم حاجة تعجب الجمهور وتكون مميزة».

كوستا: طرح أغنية «صحاب زمان» قريبا

ذكر ريشا كوستا، أن أغنيته الجديدة، تحمل اسم «صحاب زمان»، وستكون عمل غنائي مختلف من نوعه عن الذي قدمه من قبل مع سمارة، مضيفا أنه سيتم طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة.

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أغينة «أنا مش بخير» لـ ريشا كوستا وسماره ناو

طرح كل من «كوستا وسمارة»، أحدث أغنياتهم «أنا مش بخير»، في شهر فبراير الماضي، عبر «يوتيوب»، والتي تخطت 3 ملايين مشاهدة.

ساندي تعلن إصابتها بفيروس كورونا المستجد

في شهر يناير الماضي، أعلنت ساندي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، إذ قالت إنها كانت تشعر بالإرهاق منذ فترة، ولكنها لم تعلم أنها أصيبت بكورونا، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر خاصية «استوري»، بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

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وطمأنت بعدها متابعيها على حالتها الصحية، من خلال فيديو بثته عبر خاصية «استوري» على «انستجرام»، مشيرة إلى أنها تلقت نتجية المسحة الثانية من فيروس كورونا المستجد، والتي جاءت سلبية، ولكنها لا تزال تعاني من صداع في الرأس.