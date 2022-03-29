إصابة 5 أشخاص في حادثين سير ببني سويف

أصيب 5 أشخاص اليوم الثلاثاء في حادثين سير لدراجات نارية بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل في بني سويف، وعزبة النقطة بمركز ناصر، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي والجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

إصابة اثنين في حادث انقلاب دراجة نارية بمنطقة بياض العرب

في الحادث الأول أصيب شخصين إثر انقلاب دراجة نارية بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل في بني سويف، خلف مصنع الخميرة، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابين هما: أحمد عزت سعيد، 24 سنة، مقيم قرية الشيخ علي، مصابًا باشتباه نزيف بالبطن مع اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، ورجب اشرف عبدالعزيز، 25 سنة، مقيم قرية الشيخ على بمركز بني سويف، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج مع غيبوبة تامة واشتباه خلع بالكتف الأيمن.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بعزبة النقطة

وفي الحادث الثاني أصيب 3 أشخاص إثر تصادم دراجتين ناريتين بطريق عزبة النقطة التابعة لقرية دنديل بمركز ناصر، وجرى الدفع بسيارتين إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي كل من: عبدالله محمد قرني، 30 سنة، مصابًا باشباه كسر بالقدم اليسرى، ودعاء رمضان محمد، 25 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وخيري محمد شعبان، 15 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجروح وكدمات، وجرى تقديم العلاج والاسعافات الأولية اللازمة للمصابين.