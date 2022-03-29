التضامن: 600 شقة لأبناء دور الرعاية سنويا.. وتسليم أول دفعة مطلع أبريل

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ المرحلة الأولى لتسليم الشقق لأبناء دور الرعاية، بدأت بحصر الأطفال والتحقق منهم ومن أماكن الشقق، لافتة إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان داعما لهذه الخطوة.

فرص عمل للخريجين

وأكدت القباج لـ«الوطن»، أنّ الوزارة تتيح كل عام 600 شقة لاستيعاب الأبناء بعد بلوغهم سن 21 عاما، بحق الانتفاع بهذه الشقق، مشيرة إلى أنّ فترة ما بعد الرعاية اللاحقة تتبع هؤلاء الأطفال: «ما زالوا شبابا صغارا، بحاجة إلى دعم وتوجيه وحماية».

ولفتت وزيرة التضامن، إلى أنّ شهر أبريل سيشهد تسليم أول دفعة، وإتاحة فرص عمل للخريجين منهم، وتأهيل من عليه أحكام قبل خروجه إلى المجتمع، لإبعاد «الوصمة» عنه، وتدارك أي شيء حدث في التاريخ السابق لأي طفل، كي لا يستمر في أي مخالفة مجتمعية تميزه بأي شكل من الأشكال، وتبعده عن المجتمع.

تنظيم رحلات للأطفال من المؤسسات

وأوضحت أنّ العمل يجرب لتمكين ودعم الأطفال: «لا نريد لهؤلاء الأطفال أن ينشأوا ضعفاء أو مكسورين أو متميز أو متنمر ضدهم»، موضحة أنّ الظروف التي نشأوا فيها لم يكن لهم يد فيها، كما أشارت إلى أنّ الوزارة تنظم رحلات للأطفال من المؤسسات، لزيارة «قناة السويس، جامعة الأزهر، الكنيسة، والمؤسسات الوطنية»، لتعريفهم بالوطن وزرع الانتماء إليه داخل قلوبهم.

فتح باب الكفالة و تيسير إجراءاتها

وأشارت القباج إلى أنّ هناك آلاف الآباء والأمهات يطمحون في كفالة الأطفال من فاقدي الرعاية، مشيرة إلى أنّ المجتمع يشهد طفرة حقوقية تمتد كل سنة أكثر من التي قبلها، ومنظورنا للأطفال فاقدي الرعاية بدأ يأخذ منحى أسري أكثر من المؤسسات، لذلك جرى فتح باب الكفالة وتم تيسير إجراءاتها، موضحا أنّ نسبة الكفالة للأطفال المكفولين إلى نسبة الأطفال بالمؤسسات، تخطت 23%.