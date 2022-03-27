أول تعليق روسي على إجراء استفتاء لانضمام لوغانسك إلى موسكو

خرج ليونيد باسيتشنيك، رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، المنفصلة عن أوكرانيا من طرف واحد، اليوم، معلنًا أنه من المرجح قريبًا، إجراء استفتاء شعبي داخل الجمهورية للانضمام إلى دولة روسيا الاتحادية.

برلماني روسي: الوقت ليس مناسبًا

تصريحات «باسيتشنيك»، علق عليها اثنان من أبرز البرلمانيين الروس، كان من بينهما ليونيد كالاشنيكوف، رئيس لجنة شؤون رابطة الدول المستقلة والتكامل الأوروبي الآسيوي في مجلس الدوما (النواب)، مؤكدًا أن الوقت الحالي ليس مناسبًا لإجراء استفتاء كهذا.

وقال «كلاشنيكوف»: «لا داعي للانشغال بمثل هذه القضية في الوقت الذي يحسم فيه المصير على جبهات القتال»، في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.

من جانبه، قال أندريه كليشاس، رئيس لجنة التشريع الدستوري في مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي لوكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، ردًا على طلب التعليق على مبادرة رئيس لوغانسك، إن لكل من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الحق في اتخاذ قرار بشأن الانضمام إلى روسيا، إذا لم يتعارض ذلك مع أحكام دستوريهما. مذكرا بأن روسيا اعترفت بسيادتهما.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعترف رسميًا بجمهوريتي دونيستك ولوغانسك، المنفصلتين من جانب واحد عن أوكرانيا، يوم 21 فبراير الماضي، أي قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، بثلاثة أيام.

وأدى اعتراف الرئيس الروسي بالجمهورتين الشعبيتن، إلى حالة من الغضب والاستنكار الدولي، وقامت عدة دول غربية بالتنديد بهذا الاعتراف، فارضين مجموعة من العقوبات المالية والاقتصادية على موسكو.

روسيا اعترفت بسيادة الجمهوريتين بعيدًا عن أوكرانيا

ولم يكترث الرئيس الروسي للعقوبات المفروضة عليه من قبل الغرب، حيث خرج بعدها يوم 24 فبراير، معلنًا قيام «موسكو» بشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس، وهو الإقليم الذي تقع فيه جمهوريتي دونيستك ولوغانسك الشعبيتن.

وفي وقت سابق اليوم أعلن باسيتشنيك أن استفتاء قد ينظم في المستقبل القريب في أراضي الجمهورية، وسيمارس فيه الشعب حقه الدستوري تمامًا لإبداء رأيه بشأن إمكانية الانضمام إلى روسيا.