«أحمد» أشهر ميكانيكي في فرشوط بكرسي متحرك.. بيحوّل العجلة لـموتوسيكل

على ناصية أحد الشوارع في مدينة فرشوط، شمال محافظة قنا، تجد الشاب أحمد حسين، من ذوي الاحتياجات الخاصة، منهكا في تصليح الدراجات النارية بكل أنواعها، مستخدما أدواته وكرسيا يعلوه لا يرتفع سوى 4 سم من أرضية المكان؛ للتغلب على إعاقة الحركة التي صاحبته منذ الصغر، عندما تعرض لضمور بالطرف الأسفل من الجسد؛ ليذاع صيته إلى أن أطلق اسمه على حارته الصغيرة الذي يعيش فيها؛ ويصبح علامة بارزة لكل المترددين على هذا المكان.

أشهر ميكانيكي في فرشوط

يحكي «أحمد حسين»، الذي يبلغ من العمر 48 سنة، قصته قائلا: «ولدت طفلا صغيرا في قرية جبلية تابعة لمركز فرشوط، وبعد أيام من ولادتي أصابني ضمور في العضلات؛ ما أدى إلى تسبب في إعاقة مستديمة، كانت كفيلة أن تحولني لأكون أشهر ميكانيكي في فرشوط».

وأضاف الرجل الأربعيني، أنه منذ الصغر يعشق الحديد، وكان ينتقل إلى المدرسة بالدراجة العادية، ويجد صعوبة في قيادتها بسبب وجود مطبات وطرق ترابية، فقام بتطويرها وأدخل عليها تعديلات بماتور، وبعدها انطلقت مسيرته في عمل الميكانيكا، وذهب إلى صاحب ورشة واحترف المهنة على يده.

في عام 2007، أسس «أحمد» مشروعه الشخصي، وافتتح ورشة في شارع أصبح باسمه فيما بعد، إذ يقوم يتصليح الموتوسيكلات بكل أنواعها ميكانيكا وكهربا، مستخدما كرسيا متحركا؛ حتى يتمكن من الدوران حول المركبة وفكها وتربيطها دون عائق، مضيفا: «أنا باشتغل عشان أصرف على أسرتي المكونة من 5 أفراد، وممدش إيدي لحد».