أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30-3-2022 في البنوك

تباينت العملات في البنوك المصرية بين الريال السعودي والدولار الأمريكي والدينار الكويتي والجنيه الإسترليني والدرهم الإماراتي، حيث أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على الأسعار، وارتفع سعر الدولار في الأيام القليلة الماضية مما أثر على أسعار مختلف العملات.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض أسعار العملات المختلفة بشكل يومي وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري سعر 18.37 جنيه للبيع مقابل 18.27 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.37 جنيه للبيع، مقابل 18.27 جنيه للشراء، كما سجل الدولار في البنك المركزي بنحو 18.37 جنيه للبيع، مقابل 18.27 جنيه للشراء، وسجل الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.39 جنيه للبيع مقابل 18.29 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

ومن أبرز أسعار العملات الريال السعودي، الذي سجل في بنك قناة السويس نحو 4.85 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 20.42 جنيه للبيع مقابل 20.25 جنيه للشراء، كما سجل اليورو في بنك كريدي أجريكول، سعر 20.47 للبيع مقابل 20.06 جنيه للشراء، وسجل اليورو مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 20.24 جنيه للبيع مقابل 20.07 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو في بنك cib بنحو 20.42 جنيه للبيع مقابل 20.04 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.96 جنيه للشراء، و5.00 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، كما سجل الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي 4.97 جنيه للشراء، و5.00 جنيه للبيع، وعلى الجانب الآخر سجل الدرهم الإماراتي سعر 4.97 جنيه للشراء، و5.00 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وأيضا سجل الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 23.90 جنيه للشراء، ونحو 24.08 جنيه للبيع، كما سجل في البنك الأهلي نحو 23.90 جنيه للشراء، ونحو 24.08 جنيه للبيع، وجاء سعره في البنك التجاري الدولي بـ23.84 جنيه للشراء، ونحو 24.15 جنيه للبيع.