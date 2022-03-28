وزير الخارجية: لدينا رغبة كبيرة في ترسيخ العلاقات مع قطر

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الدولة المصرية لديها طموح كبير وانفتاح كامل بقلوب مرحبة تتطلع إلى ما هو راسخ من علاقة بين الشعبين المصري والقطري؛ سواء كانت في الإطار السياسي لمجابهة التحديات المشتركة أو التعاون الاقتصادي أو كل ما له فائدة مشتركة للبلدين.

مصر تسعى لتعزيز كل الآليات القائمة للتعاون مع قطر

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن مصر تسعى لتعزيز كل الآليات القائمة سواء الثنائية أو في إطار علاقة مصر بأعضاء مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والدور الذي تلعبه قطر في الكثير من القضايا سواء الإقليمية أو الدولية المشهود لها، ومصر تعززه من خلال التفاهم المشترك والتنسيق.