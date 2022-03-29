الإعلامية بثينة كامل تشارك بمسلسل «فاتن أمل حربي» في دراما رمضان 2022

تشارك الإعلامية بثينة كامل في السباق الرمضاني القادم 2022 من خلال مسلسل «فاتن أمل حربي» بطولة الفنانة نيللي كريم، وذلك بعد غياب سنوات طويلة عن المشاركة الفنية، إذ ظهرت من قبل في أكثر من عمل بشخصيتها كمذيعة، منهم: مسلسل «موجة حارة»، وفيلم «في شقة مصر الجديدة».

بثينة كامل تروج لمسلسل «فاتن أمل حربي»

وروجت الإعلامية بثينة كامل لمسلسل «فاتن أمل حربي» من خلال حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، إذ نشرت صورة من كواليس العمل تجمعها بعدد كبير من الأبطال، وعلقت عليها: «بداية جديدة استنوني في رمضان مع أحلى الناس ومسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة نيللي كريم».

أحداث مسلسل «فاتن أمل حربي»

تدور أحداث مسلسل «فاتن أمل حربي» في إطار اجتماعي، ويناقش بعض المشكلات الخاصة بقضايا المرأة، وتحكي الأحداث قصة «فاتن» وهي موظفة بالشهر العقاري تعاني العديد من المشكلات في زواجها من «سيف»، فتقرر الطلاق منه، ولكن بعد الطلاق تدخل في مشاكل أكثر بسبب النفقة، وإمكانية فقدها لأولادها إذا قررت الزواج من آخر.

أبطال مسلسل «فاتن أمل حربي»

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم وهم: نيللي كريم، شريف سلامة، محمد الشرنوبي، محمد ثروت، هالة صدقي، خالد سرحان، فادية عبدالغني، جيلان علاء، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من إنتاج جمال العدل، وتأليف إبراهيم عيسى، ومن إخراج ماندو العدل.

نيللي كريم: المسلسل يسلط الضوء على حقوق المرأة

وقالت الفنانة نيللي كريم، في بيان صحفي، إن شخصية «فاتن» التي تجسدها خلال أحداث العمل تشبه إلى حد كبير السيدات المصريات والمشكلات التي تعانين منها خلال حياتهن، مشيرة إلى أن المسلسل يسلط الضوء على المشكلات التي تواجه المرأة خلال حياتها وكيفية أخذ حقوقها.