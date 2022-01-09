فحص 900 ألف طالب بالصف الأول الإعدادي ضمن مبادرة الكشف عن فيروس سي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 900 ألف طالب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس سي، بين طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي تحت شعار 100 مليون صحة، بالمجان للعام الرابع على التوالي، وذلك منذ انطلاقها يوم 21 من شهر نوفمبر الماضي وحتى اليوم.

استمرار عمل المبادرة 5 أعوام

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في بيان عنها، أنّ الحملة تأتي وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالي لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس سي.

الحملة تستهدف فحص 2.5 مليون طالب بالإعدادية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ المبادرة تستهدف فحص مليونين و500 ألف طالب بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي الحالي، لافتا إلى أنّ المحافظات الأعلى في نسبة الفحص منذ انطلاق المبادرة، هي محافظة القاهرة حيث تم فحص 92 ألفا و172 طالبا، تليها محافظة الجيزة 79 ألفا و825 طالبا، ثم محافظة البحيرة 65 ألفا و783 طالبا، ثم محافظة الدقهلية 59 ألفا و749 طالبا.

من جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنّ العمل بالمبادرة يتضمن إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، من خلال 415 فريقا طبيا بالهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأكد ضاحي، إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان للحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس سي من الطلاب، بعد إحالتهم إلى لجان الكبد الموزعة بفروع الهيئة العامة للتأمين الصحي على مستوى الـ27 محافظة فور اكتشاف إصابتهم خلال الفحص بالمدارس.