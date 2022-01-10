السيسي: مصر أقل الدول تسجيلا لإصابات فيروس سي بشهادة «الصحة العالمية»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الحديث عن تجربة مصر في مكافحة فيروس كورونا، يتطلب الحديث عن أمرين رئيسيين، وهما الصحة والاقتصاد، مضيفا أنّ الدولة أطلقت في أعوام 2017 و2018 و2019 مبادرات لحماية صحة المصريين، وعلى رأسها مبادرة الكشف عن فيروس سي.

دور المبادرات الصحية لحماية المصريين

وأضاف الرئيس، خلال كلمته في الجلسة الأولى بمنتدى شباب العالم، بعنوان «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد»: «لما عملنا البرنامج ده واتحركنا في مصر، كان بيتم المسح الكامل للأمراض، زي السكر والصغط والسمنة، والكلام ده لما عملناه بدري، خلانا بفضل الله قدرنا بعد ما كنا أكتر دولة عندها إصابات بفيروس سي، نكون بشهادة منظمة الصحة العالمية، أقل الدول اللي عندها إصابات بالفيروس ده».

وأكد الرئيس السيسي، أنّه حال ظهر كورونا بهذا الحجم من المصابين بفيروس سي، كنا سنفقد الكثير من أصحاب الأمراض المزمنة.

فعاليات منتدى شباب العالم

وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة السلام شرم الشيخ، وتستمر الفعاليات حتى 13 يناير الحالي، حيث يهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، فضلا عن مناقشة العديد من القضايا التي تعكس ملامح الواقع بعد جائحة فيروس كورونا.